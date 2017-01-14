T24 LogoT24 Logo
Spor

2014'te yakılan Bağdat Caddesi'ndeki GS Store kapatıldı

Mağazaya zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 13 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı

14 Ocak 2017 20:52

Aralık 2012'deki açılışı bazı Fenerbahçelilerin tepkisini çeken ve Nisan 2014'te saldırıya uğrayarak yakılan İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki GS Store, zarar ettiği için kapatıldı.

2012 yılının Aralık ayında açılan mağaza sadece 4 yıl faaliyet göstermiş oldu.

Bağdat Caddesi GS Store, 27 Nisan 2014'te Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı kişilerin saldırısına uğramış; dükkan kepenklerini kıran şahıslar içerideki ürünlere zarar vermiş ve yangın çıkarmıştı.

Mağazaya zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 13 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

 

ETİKETLER

gs storebağdat caddesikapatıldıistanbulzarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24