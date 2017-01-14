2014'te yakılan Bağdat Caddesi'ndeki GS Store kapatıldı

Aralık 2012'deki açılışı bazı Fenerbahçelilerin tepkisini çeken ve Nisan 2014'te saldırıya uğrayarak yakılan İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki GS Store, zarar ettiği için kapatıldı.

2012 yılının Aralık ayında açılan mağaza sadece 4 yıl faaliyet göstermiş oldu.

Bağdat Caddesi GS Store, 27 Nisan 2014'te Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı kişilerin saldırısına uğramış; dükkan kepenklerini kıran şahıslar içerideki ürünlere zarar vermiş ve yangın çıkarmıştı.

Mağazaya zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 13 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.