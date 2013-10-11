2014'te kamuya 74 bin personel alınacak

Bütçenin, yedi yılın en iyi performansını gerçekleştirdiğini söyleyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 bütçe büyüklüğünü 436 milyar lira olarak açıkladı. Bakan Şimşek, 2014'te kamuya 74 bin personel alınacağını söyledi.



Şimşek bütçe büyüklüğünü 436,3 milyar lira olarak açıkladı. 2014'te 403,2 milyar lira gelir ve 384,3 milyar lira faiz gideri hedefleniyor. 2014'te bütçe açığının 33,2 milyar lira olması bekleniyor.

Maliye Bakanı, 2014 için faiz dışı fazla hedefinin de 18,8 milyar lira olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, 2014'te vergi gelirinin yüzde 7,1 artmasını hedeflediklerini söyledi. Bu da 348,4 milyar liraya denk geliyor. Aynı yılda özelleştirme gelirlerinin ise 6,9 milyar lira olması hedefleniyor.

2014'te bütçe açığı/GSYH oranının ise yüzde 1,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı yıl için yatırım harcamalarının ise 44,2 milyar lira olması hedefleniyor.



74 bin personel alınacak



Şimşek, 2014 yılında, kamuda yüzde 50 kontenjanının kalkacağını söyledi ve toplam 40 bin adet atama kontenjanı olacağını aktardı. "Kamuya geçmiş yıllardaki kadar çok personel almayacaklarını belirten Şimşek, "Emniyet, TSK, doktor, yargı, engelli istihdamına ise müdahale olmayacak" dedi. Şimşek, "2014'te istisnalar dahil toplam 74 bin personel girişi olacak" şeklinde konuştu.