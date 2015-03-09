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Dünya

2014'te en fazla silah satın alan ülke belli oldu

İngiliz Savunma Enstitüsü küresel savunma harcamalarına ilişkin raporunu yayımladı

09 Mart 2015 14:10

Suudi Arabistan 2014'te dünyanın en büyük silah ithalatçısı oldu. Savunma harcamasını bir önceki yıla göre yüzde 54 arttıran Suudi Arabistan 6.4 milyar dolarlık silah aldı.

İngiliz Savunma Enstitüsü küresel savunma harcamalarına ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora göre Suudi Arabistan, Hindistan'ı geride bırakarak en çok silah ithal eden ükle oldu. Suudi Arabistan 2014'te savunmaya tam 6.4 milyar dolar harcadı.

Suudi Arabistan silah harcamasını bir önceki yıla göre yüzde 54 oranında arttırdı.

İngiliz Savunma Enstitüsü raporuna göre, küresel savunma harcaması ise 64.4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Harcamanın kaynağı olarak, gelişmekte olan ülkelerin savaş uçaklarına olan talebi ile Ortadoğu ve Asya Pasifik'te tansiyonun artması gösterildi.

En çok silah ihraç eden ülke ise 23.7 milyar dolarla yine ABD oldu. ABD'yi 10 milyar dolar ile Rusya izliyor.

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