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2014'te 130 bin çift boşandı

Evli çiftlerin sayısı 2013 yılına göre yüzde 0,1 azalarak 599 bin 704 oldu

02 Nisan 2015 23:32

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı 2014 evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, evli çiftlerin sayısı 2013’e göre yüzde 0,1 azalarak 599 bin 704 oldu. Kaba evlenme hızı (belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı) ise binde 7,8 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu iller sırayla Kilis, Adıyaman ve Van olurken, en düşük olduğu iller ise Çanakkale, Gümüşhane ve Kastamonu oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı 2013'e göre yüzde 4,5 artarak 130 bin 913 olurken, kaba boşanma hızı ise binde 1,7 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu iller sırayla Antalya, İzmir, Muğla olurken, en düşük olduğu iller ise Hakkari, Şırnak ve Bitlis oldu.

Boşanmaların yüzde 39,6’sı evliliğin ilk beş yılı, yüzde 21,8’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

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