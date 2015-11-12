2014'teki LYS için 'usulsüzlük' iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile soruşturma başlattı.

Cumhuriyet’in haberine göre, soruşturmanın 2010 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) usulsüzlük yapıldığı iddiası ile ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Yücel Erkman’ın talimatı ile başlatıldığı öğrenildi.

Savcı Erkman, Fethullah Gülen'in akrabası olan ve aynı adı taşıyan İzmir Yamanlar Koleji öğrencisi Fethullah Gülen'in Türkiye 3'üncüsü olduğu 2014 LYS'de "güçlü usulsüzlük şüpheleri" bulunması üzerine soruşturma talimatı verdi. Sınavla ilgili ÖSYM de soruşturma başlattı.

2014 LYS sonuçlarına göre derece yapan dershanelerin isimlerini paylaşan "Örgüt şeması hazır" ve "Sayın savcım, burada tüm soruları doğru cevaplayan bir FEM Dershanesi öğrencisi var. Dikkatinizi çekebilir" tweetlerinin de ihbar kabul edildiği belirtildi. Sınavın Gülen Cemaati üzerinde oluşan olumsuz algının kırılması amacıyla özel olarak seçildiği iddia ediliyor.