2014 yılında Suriye'de ölenlerin sayısı 76 bini aştı

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ülkede 2014 yılında 76 bin 21 kişinin öldüğünü bildirdi. SOHR'a göre bu, Suriye'de çatışmaların başladığı 2011'den bu yana gözlenen en yüksek rakam.

SOHR, ülkede geride bıraktığımız yıl hayatını kaybedenlerin 33 bin 278'inin sivil olduğunu, bu kişiler arasında yaklaşık 3 bin 500 çocuk olduğunu da duyurdu

Gözlemevi ayrıca "çatışmalarda 15 binden fazla isyancının, yaklaşık 17 bin cihatçı militanın, hükümet güçlerinden en az 22 bin 627 kişinin öldüğünü" aktardı.

Nusra Cephesi ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üyelerinin bahsedilen cihatçı militanlara dahil olduğu, sayıları verilen hükümet güçlerinin ise hem güvenlik güçlerini hem de hükümet yanlısı milis güçlerinş kapsadığı belirtiliyor.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Suriye'deki çatışmalarda 2013'te 73 bin 447, 2012'de 49 bin 249, 2011'de 7 bin 841 kişinin çatışmalarda öldüğü açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler tarafından Ağustos ayında yapılan açıklamada ise Suriye'de çatışmaların başladığı 2011'den bu yana 191 bin kişinin öldüğü bildirilmişti.

Aktivistler ise bu sayının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Suriye'de Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı isyan, daha sonra iç savaşa dönüşmüştü.