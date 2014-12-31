2014 yılında erkek şiddeti 294 kadının canını aldı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2014 yılı kadın cinayeti gerçekleriyle ilgili bir rapor hazırlayarak erkek şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Raporda AKP’nin kadın politikalarının yetersizliğine vurgu yapılırken, “Çocuk yaşta evliliklerin önünün açılmasıyla 14’ünde Kaderlerin öldürüldüğü bir yılı geride bıraktık. AKP tarafından ‘masumane’ bulunan bu evlilikler nedeniyle öldürülen kadınların çok ciddi bir rakamı genç kadınlardan oluşuyor” denildi.

Bu yılın verilerine göre öldürülen 294 kadının yüzde 25’i, 25 yaş altındaki genç kadınlar.

Kendi yaşamlarına dair karar almaları öldürülme sebebi

Raporda AKP hükümetinin kadınların nerede nasıl hareket edeceğine, ne giyineceğine, nasıl güleceğine, kaç çocuk doğuracağına dair söz söyleyip kadınların yaşam biçimine karıştığı ifade edilirken, “Somut verilere bakıldığında kadınların kendi yaşamlarına dair karar almak istediğinde öldürüldüğünü gördük” yorumu yapıldı.

Kadın cinayetlerinin üstü örtüldüğünü belirten Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, takip ettiği 15 davadan yedisinde katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ancak bu ağır ceza oranının kadın cinayetlerine karşı mücadelenin toplumsallaşmasıyla birlikte artış gösterdiğini hatırlattı.

Öte yandan 2013 yılında 237 kadın erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirmişti.