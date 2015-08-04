2014 yılında 290 bin 414 çocuk karakolluk oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014’te güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısının bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artarak 290 bin 414 kişi olduğunu duyurdu. TÜİK verilerine göre, söz konusu çocukların yüzde 57,5’i 15-17 yaş grubunda, yüzde 24,5’i 12-14 yaş grubunda, yüzde 17,9’u ise 11 yaş ve altındaydı. Yüzde 68,3’ü erkek, yüzde 31,7’si kız çocuğuydu. 2013'te güvenlik birimlerine 273 bin 571 çocuk gelmiş ya da getirilmişti.

Suça sürüklenme oranında artış

TÜİK istatistiklerine göre, 2014’te güvenlik birimlerine kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile gelen/getirilen 117 bin 486 çocuk oldu. Bu rakam yüzde 1,8’lik bir artışa denk geliyor. Bu çocukların yüzde 87,2’si erkek, yüzde 12,8’i ise kız çocuğuydu.

2013 istatistiklerinde suça sürüklenen çocuk sayısı 115 bin 439 olarak kaydedilmişti. Bu rakam 2012’yle kıyaslandığında bir yılda yüzde 14,5’luk bir artışa denk düşüyordu.

Kayıp çocuk sayısı arttı

Bianet’te yer alan haberine göre, TÜİK verileri ana hatlarıyla şöyle:

* Hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocuk sayısı 2014 yılında, 2013 yılına göre yüzde 15,3 arttı, mağdur çocuk sayısında ise bu artış oranı yüzde 7,8 oldu.

* Çocukların 2014’te, yüzde 45,2’si mağdur, yüzde 40,5’i suça sürüklenme, yüzde 6,4’ü kayıp (bulunan), yüzde 3,5’i bilgisine başvurma ve yüzde 4,5’i de bu nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Çocuklar en çok yaralamayla suçlandı

* Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine getirilen 117 bin 486 çocuktan 45 bin 211’ine yaralama suçu isnat edildi.

* 30 bin 498 çocuk hırsızlık, 8855 çocuk uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçuyla getirildi.

* 4391 çocuk tehdit, 4212 çocuk ise mala zarar verme suçu ile isnat edilerek güvenlik birimlerine getirildi.

100 bin 900 çocuk adli birimlere

* Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 56,4’ü ailesine teslim edildi, yüzde 34,7’si ise adli birimlere sevk edildi.

* Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oranı yüzde 3,1 oldu.

Aileye ya da adli birimlere

* Ancak geliş nedeni suça sürüklenme olarak değerlendirildiğinde; çocukların yüzde 80,8’i adli birimlere sevk edilirken, yüzde 15,3’ü ailesine teslim edildi.

* Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87’si ailesine, yüzde 3,7’si sağlık kuruluşuna teslim edilirken, yüzde 3,3’ü adli birimlere sevk edildi.

Madde kullanımı

* Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen çocukların yüzde 39,1’i bağımlılık yapan madde kullandı.

* Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 69,2’sinin sigara, yüzde 7,4’ünün sigara ve esrar, yüzde 5,9’unun esrar, yüzde 5,4’ünün de sigara ve alkol kullandığı görüldü.

Mağdur istatistikleri

* Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 131 bin 172 çocuğun yüzde 87,4’ü suç mağduru, yüzde 12,4’ü takibi gereken olay mağduru ve yüzde 0,2’si de kabahat mağduru oldu.

* Suç mağduru çocukların yüzde 55,6’sı erkek, yüzde 44,4’ü kız çocuğuydu.

Yaralama, cinsel suçlar, vs…

* Bu çocukların yüzde 64,6’sı yaralama, yüzde 9,7’si cinsel suçlar ve yüzde 7,8’i de aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu.

* Suç mağduru olarak gelen çocukların içinde hem erkek hem kız çocuklarında yaralama mağduru olanlar çoğunluktaydı. Mağdur erkek çocukların yüzde 74,6’sı, mağdur kız çocukların yüzde 52,1’i yaralama mağduru oldu.

* Suç mağduru kız çocuklarında ikinci sıradaki mağduriyet nedeni yüzde 19,1 ile cinsel suçlar olarak görülürken bu oran suç mağduru erkek çocuklar için yüzde 2,2 oldu.

İstatistiklere yansıyan farklar

* Suç mağduru erkek çocuklarının yüzde 6,4’ü ve suç mağduru kız çocuklarının yüzde 9,5’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu.

*Suç mağduru kız çocuklarının yüzde 6,4’ü kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan mağdur olurken, bu oran suç mağduru erkek çocuklarda binde 9’da kaldı.