'2014 yılında 18 binden fazla siteyi erişim engellendi'

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Konseyi tarafından Antalya’da düzenlenen “Bireysel Başvuru” konferansının son gününde internet ve ifade özgürlüğü tartışıldı. Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, Türkiye’de yapılan bireysel başvurular nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin iş yükünün arttığına dikkat çekerken, “Türkiye’deki bütün mahkemelerin bu sistemi anlaması, bu konuda eğitilmesi gerekir” dedi.

Twitter ve Youtube yasaklarını Anayasa Mahkemesi’ne açtığı davalarla iptal ettiren Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, Türkiye’de 18 bini 2014’te olmak üzere toplam 60 bin siteye erişimin engellendiğini bildirdi. Bunların resmi istatistik olmadığını belirten Akdeniz, şunları kaydetti:

“Mayıs 2009’dan beri resmi erişim engelleme istatistikleri yayımlanmıyor. Aralık 2009 içinde bu konuda bilgi edinme başvurusunda bulundum ancak bu kabul edilmedi. İdare mahkemesi de itirazımı reddetti. O da reddedilince Danıştay’a başvurdum. Dava 5 senedir devam ediyor. Tek öğrenmek istediğim Türkiye’de kaç siteye erişimin engellendiğiydi.”

Kürt haber sitelerinin 200’den fazlası engelli

Erişim engellemelerinin yüzde 90’ının idari olarak TİB tarafından verildiğine işaret eden Akdeniz, “Bu da gelecek dönemde Anayasa Mahkemesi’ne intikal edecek başvuruların çoğunluğunu oluşturacak” derken, şu an siyasi olarak Kürt haber sitelerinin 200’den fazlasının engelli olduğunu, Gezi olayları sırasında ceza ve idari soruşturmaların arttığını kaydetti.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, tartışma bölümünde söz alarak, “Çok sanal alemde konuşuyoruz” dedi. Salonun dışına, sokağa çıkıldığında, gazete okunduğunda yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü gibi konularının karşılığının olmadığını belirten Abakay, şunları söyledi:

“Çünkü AİHM zorunlu din derslerinin kaldırılmasına karar verdi. Bu ülkenin başbakanı, ‘hayır bu karara uymayacağım’ diyor. SİT alanı olan AOÇ arazisinde yapılan Başbakanlık binasıyla ilgili yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘ben oturacağım, gelip yıkabiliyorsalar yıksınlar’ dedi. Acaba Avrupa Konseyi ülkelerinde böyle bir açıklama yapabilir mi bir cumhurbaşkanı, başbakan? Yaparsa ne olur? Meclis’te Yolsuzluk Komisyonu’na yayın yasağı konuldu. Devlet adamlarının yargı kararlarına uymalarına karşı ne diyeceksiniz?”

Konferansın kapanış töreninde konuşan Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, komisyon olarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru uygulamasından memnun olduklarını söyleyerek, “İnsan haklarının korunması açısından bu çok önemlidir” dedi. Buna karşın mahkemedeki iş yükünün artmaması gerektiğini ifade eden Buquicchio, “Bir problem olarak bunu görüyorum. Eğitim ihtiyacı çok ciddi. Anayasa Mahkemesi kendini bu sisteme iki yıl boyunca hazırladı. Ve son konuşmada gösteriyor ki diğer mahkemeler böylesine hazırlanmadı. Türkiye’deki bütün mahkemelerin bu sistemi anlaması, bu konuda eğitilmesi gerekir. Alt düzey mahkemeler, hakimler bütün yargıdaki aktörler sivil toplum, bu konuda eğitilmeli mutlaka” uyarısında bulundu.