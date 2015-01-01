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Ekonomi

2014 yılı ihracat rakamları açıklandı

'2014 yılının hedefi olan 166 milyar doları yakalayamadık'

01 Ocak 2015 14:32

Türkiye'nin 2014 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 157,6 milyar dolara ulaştı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise 2014 yılının hedefi olan 166 milyar doları yakalayamadıklarını söyledi. Zeybekci, "Geçen seneye göre güzel bir artış yakaladık. Hedefimiz bizim daha büyük. 2023'te 500 milyar dolar hedefimiz var” dedi.

2014'ün aralık ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 13 milyar 137 milyon dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin ihracatının 2014 yılında yüzde 4 artışla 157,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekoruna ulaştığını bildirdi. TİM'den yapılan açıklamaya göre, 2014 yılının aralık ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 yükselişle 13 milyar 137 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin 2014 yılının tamamındaki ihracatı yıllık bazda yüzde 4 artış kaydederek 157 milyar 622 milyon dolara ulaştı. Bu rakam Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllık ihracatta yeni rekoru oldu. Geçen yılın ihracat şampiyonu 22 milyar 270 milyon dolarla otomotiv sektörü olarak kayıtlara geçti. Otomotivi, 18,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 17,8 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. 2014 yılında en fazla ihracat artışını yüzde 38'le mücevher sektörü ve yüzde 31,2'yle fındık ve mamulleri sektörü yakaladı. Bu dönemde yüzde 18,7 artış hızına ulaşan tütün ve mamulleri sektörleri ile savunma ve havacılık sektörleri de üçüncü sırada yer aldı.

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