2014 yılı Ağustos ayı itibariyle bedelliden 70 bin 340 kişi yararlandı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, hükümetten bedelli askerlik için yeni bir adım beklenirken eskisinden yararlanma rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2014 yılı Ağustos ayı itibari ile bedellinden faydalanan 70.430 kişi oldu.

Bakan Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun askerlik konusunun da içinde olduğu sorulardan bedelli ile ilgili olanına kısa bir yanıt verdi. Yanıt böşle.

“1111 sayılı Askerlik Kanuna eklenen Geçici 46'ncı madde kapsamında bedelli askerlik uygulamasından 2014 yılı Ağustos ayı itibari ile 70.430 kişi faydalanmıştır.”