2014 yerel seçimlerinde Ankara'da hangi parti ne kadar oy almıştı?

T24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde partisi adına Ankara’da yarışacak ismi açıkladı. AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mehmet Özhaseki oldu.

30 Mart 2014’te gerçekleşen bir önceki yerel seçimlerin Ankara’daki galibi, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle istifa eden İ. Melih Gökçek olmuştu. Gökçek oyların yüzde 44.8’ini alırken; CHP’nin adayı olarak seçimlere giren ancak şu anda Cumhur İttifakı’nın ortağı olan MHP’nin de desteklediği Mansur Yavaş ise ‘şaibe, hile’ iddialarının ortaya atıldığı seçimde yüzde 43.8 oranında kalmıştı.

2014 yerel seçimlerinde partilerin ve adayların aldığı oy oranları şöyle: