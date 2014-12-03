2014 tarihin en sıcak yılı oldu

Birleşmiş Milletler Meteoroloji Kurumu'nun açıklamasına göre 2014, tarihin ölçülen en sıcak yılı olarak kaydedildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Kurumu'ndan (WMO) yapılan açıklamaya göre, 2014 tarihin en sıcak yılı olarak kaydedildi, ayrıca bugüne kadar ölçülen en sıcak 15 yılın 14'ü 21'nci yüzyılda yaşandı.



WMO Başkanı Michel Jarraud, olağandışı yüksek sıcakların okyanus yüzeyinde görüldüğünü belirtirken, ocak ile ekim arasındaki ortalama küresel sıcaklığın 1961-1990 arası ortalaması olan 14 derecenin 0.57 derece üstüne çıktığını açıkladı.

Küresel ısınmanın yarattığı tehlikelere dikkat çeken WMO Başkanı, "Küresel ısınma paydos etmiyor. 2014'te daha önce iklim değişikliğiyle ilgili öngörülerimiz doğrulanmış oldu. Rekor düzeyde sıcaklar, sağanak yağış ve sel yaşam alanlarını yok etti" dedi.

2014'teki sıcaklık 2004-2013 arası ortalamasının da 0.09 derece üstünde çıkarken, Jaraud, "Kasım ve Aralık ortalamaları da aynı eğilimde çıkarsa 2014 yılı 2010, 2005 ve 1998'i geçip en sıcak yıl olacak" dedi.