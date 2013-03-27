2014 Dünya Kupası hayal olabilir!

2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan'ı konuk eden Ay Yıldızlılar 1-0 öne geçmesine rağmen taçtan gelen golle 1 puana razı oldu ve Brezilya'dan daha da uzaklaştı.

2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan'ı konuk eden Milli Takım, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve Brezilya 2014 umutlarını artık mucizelere bıraktı.

Bu beraberliğin ardından D Grubu'ndaki puanını 7 yapan Türkiye, ikinci Macaristan'ın 4 puan gerisinde kaldı. Ayrıca üçüncü sıradaki Romanya'da 10 puanla avantajını korudu.

Star ve NTVSpor.net'ten yayınlanan maça Milli Takım, Şükrü Saracoğlu tribünlerini dolduran taraftarların yoğun desteğini de arkasına alarak, baskılı başladı.

Ay-yıldızlı ekip, ilk tehlikesini ise 16. dakikada yarattı. Arda Turan'ın uzun pasına hareketlenen Umut Bulut, kaleciyi geçmek istedi ancak açısı daraldı. Dar açıdan vuruşu ise yandan auta gitti.

Milli Takım'ın istekli oyunu karşısında Macaristan ise sadece kontra ataklarla tehlike kovaladı. Zaman zaman aradığı boş alanları bulan Macarlar, dakikalar ilerledikçe oyunda dengeyi de kurdu.

Karşılaşmanın 24. dakikasında ise kalemizde inanılmaz bir tehlike yaşandı. Milli Takım'ın yarı sahasının orta kısmından kullanılan Macaristan serbest vuruşunda, top kale sahası önüne geldi. Orada bomboş durumunda kalan savunma oyuncusu Vilmos Vanczak'ın kafa vuruşunu, son anda Onur çelmeyi başardı. Dönen topu tamamlayan Vanczak, vuruşunda önce Onur'a sonra da üst direğe takıldı ve Milli Takım'ın kalesi büyük bir tehlikeyi atlattı.

Bu pozisyondan sonra Milliler, biraz olsun toparlandı. Rakip sahada daha fazla baskı yapan Türkiye, Nuri Şahin'in 30'uncu dakikadaki ceza sahası dışından denemesi ile tehlikeli oldu. İlk yarı boyunca Milli Takım'ın Burak Yılmaz'ı savunma arkasına kaçırma düşüncesine iyi önlem alan Macarlar, bu girişimlere izin vermedi.

İlk yarının son bölümünde ise Milli Takım, inanılmaz bir baskı yarattı Macaristan üzerinde. Önce 40. dakikada Nuri Şahin'in bıraktığı topa, çok müsait durumunda vuran Burak Yılmaz, yandan auta gönderdi. 41'de Alper Potuk, Macar savunmasını ipe dizdi ancak istediği gibi vuramadı ve çerçeveyi tutturamadı. 43'te ise Umut Bulut, Nuri'den seken topu tamamlamak istedi ancak o da Kiraly'yi geçemedi.

Mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümü, golsüz eşitlikle sona erdi.

İlk yarının özellikle son 5-6 dakikasında çok etkili bir oyun sergileyen Milli Takım, ikinci yarıya ise istediği başlayamadı.

Macarlar'ın ise ikinci yarıda da ilk yarıdan farklı bir oyun düzeni yoktu. Oyunu sahasında kabul eden konuk takım, orta sahada kaptığı toplarla kontra atak girişimlerinde bulundu. Özellikle Dzsudzsak getirdiği topa, kale sahasının 1 metre gerisinden auta vuran Tamas Hajnal, Kadıköy'de yürekler ağıza getirdi.

Sahadaki temponun düştüğü dakikalarda ise Milli Takım'ın golü geldi. Sol tarafta topla buluşan Arda Turan, arka direğe doğru çok etkili bir orta yaptı. Oraya hareketlenen Burak Yılmaz, kafayla skoru 1-0 yaptı ve Milliler'i bu kritik maçta öne geçirdi.

Golden sonra ise kalemizde şok bir gol gördük. 71'inci dakikada kullanılan taç atışında Samih Kaya, büyük bir hata yaptı. Kale sahasının içine gelen topu kontrol etmek isteyen Semih, kritik bir yerde sektirdi ve topu önünde bulan Daniel Böde, skoru 1-1 yaptı.

Yeniden öne geçmek için tempoyu yükselten A Milli Takım, 76'ıncı dakikada Arda Turan ile çok etkili oldu. Sol kanattan aldığı topla ilerleyen Arda, rakiplerini geçerek çizgiye indi ancak istediği yere çeviremedi ve top ceza sahasının dışına gitti.

Macaristan ise 77. dakika içinde 2 net gol fırsatı yakaladı. Önce savunmanın arkasına sarkan Szalai, Onur'u geçemedi. Bu pozisyonun ardından kullanılan köşe vuruşunda ise arka direkte Guzmics'in kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı gitti.

Kalan dakikalarda istediği fırsatları bulamayan ve oyundan düşen Milli Takım, skoru değiştiremedi ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak, 1 puanla yetindi. Bu sonuç, 2014 Brezilya Dünya Kupası için umutları da bir hayli azalttı.