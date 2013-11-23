2014 bütçesi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 1 ay süren bütçe maratonu, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın kabul edilmesiyle sona erdi.

Bütçe çalışmaları, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 22 Ekim'de 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nı komisyona sunmasıyla başladı.

Bakanlıkların ve kurumların bütçelerinin kabulünün ardından bugün son olarak Maliye Bakanlığı'nın bütçesi ele alındı. Bakanlığın bütçesinin de komisyondan geçmesinden sonra 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine geçildi.

Görüşmelerin ardından kabul edilen tasarıda, 2014 yılı için genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 428 milyar 396 milyon 493 bin lira, özel bütçeli idarelere 48 milyar 647 milyon 481 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3 milyar 3 milyon 844 bin lira ödenek ayrıldı.

Genel bütçe gelirleri 394 milyar 634 milyon 401 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 7 milyar 222 milyon 934 bin lirası öz gelir, 41 milyar 928 milyon 551 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 49 milyar 151 milyon 485 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2 milyar 984 milyon 186 bin lirası öz gelir, 19 milyon 658 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 3 milyar 3 milyon 844 bin lira olarak öngörülüyor.

2014 yılı için; GSYH büyüklüğü 1 trilyon 719 milyar lira, büyüme oranı yüzde 4, deflatör yüzde 6, yıl sonu TÜFE ise yüzde 5,3. olarak öngörüldü.

2014 yılı bütçesinde personel giderleri için 110 milyar TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 18,9 milyar TL, mal ve hizmet alım giderleri için 37,6 milyar TL, faiz giderleri için 52 milyar TL, cari transferler için 163,6 milyar TL, sermaye giderleri için 36,7 milyar TL, sermaye transferleri için 6,5 milyar TL, borç verme için 7,6 milyar TL, yedek ödenekler için 3,5 milyar TL ayrıldı.

2014 yılı merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinin alt kalemleri ise şu şekilde öngörüldü:

Gelir Vergisi 70,8 milyar TL, Kurumlar Vergisi 31,1 milyar TL, ÖTV 89,4 milyar TL, Dahilde Alınan KDV 39,6 milyar TL, İthalatta Alınan KDV 64,8 milyar TL.

Tasarısı ile 2014 yılında merkezi yönetim kapsamındaki idarelere, kontenjan ve istisna kapsamında yaklaşık 74 bin personel girebilecek.

Komisyonda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı da kabul edildi.

Bütçe tasarısının görüşmeleri, Aralık ayında TBMM Genel Kurulu'nda devam edecek. Genel Kurul'da aralıksız sürecek görüşmeler sonrası, tasarı yasalaşacak.