2014 Brezilya Dünya Kupası eleme maçlarının grup kuraları çekildi

T24



Avrupa elemelerinde gruplar



Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası elemelerinin kura çekimi Rio De Janeiro'da yapıldı. Kura çekiminde Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alan A Milli Takım'ın D Grubu'ndaki rakipleri, Andorra, Estonya, Romanya, Macaristan ve Hollanda oldu. Ev sahibi Brezilya'nın elemelerde mücadele etmeden doğrudan katılacağı 2014 Dünya Kupası'nda maçlar 12 Haziran-13 Temmuz'da oynanacak.Dünya Kupası'na Avrupa elemelerinden gelen 13 takım katılacak.Takımlar 9 grupta mücadele edecek ve grupların 8'inde 6, birinde 5 takım yer alacak. Takımlar birbirleriyle biri kendi sahasında biri deplasmanda olmak üzere 2 kez karşılaşacak.9 grubu ilk sırada tamamlayacak takımlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlardan en iyi 8'i play-off turuna kalacak ve bu 8 takımdan 4'ü de Dünya Kupası bileti alacak.Gruplarda eleme maçları 7 Eylül 2012 - 15 Ekim 2013 tarihleri arasında oynanacak.Hırvatistan, Sırbistan, Belçika, İskoçya, Makedonya, Gallerİtalya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Ermenistan, MaltaAlmanya, İsveç, İrlanda, Avusturya, Faroe Adaları, KazakistanHollanda, Türkiye, Macaristan, Romanya, Estonya, AndorraNorveç, Slovenya, İsviçre, Arnavutluk, Kıbrıs Rum kesimi, İzlandaPortekiz, Rusya, İsrail, Kuzey İrlanda, Azerbaycan, LüksemburgYunanistan, Slovakya, Bosna, Litvanya, Letonya, Liechtensteinİngiltere, Karadağ, Ukrayna, Polonya, Moldovya, San Marinoİspanya, Fransa, Belarus, Gürcistan, Finlandiya