2014 Basın Özgürlüğü Ödülü Tuğrul Eryılmaz ve Erol Önderoğlu'na verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana her yıl verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu.

Ödüller “24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nde The Marmara Taksim Oteli'nde saat 19.00'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Törende ayrıca Sürekli Basın Kartı almaya hak kazanan TGC üyelerine anı plaketi verilecek.

2014 Basın Özgürlüğü Ödülü Büyük Seçici Kurulu 30 Haziran 2014 Pazartesi günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Merkezi'nde toplandı.

Basın Özgürlüğü Ödülleri Büyük Seçici Kurulu'nda Bu yıl Türkiye Barolar Birliği adına Metin Feyzioğlu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adına Genel Başkan Uğur Güç, İletişim Fakültelerinden Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu, İletişim Araştırmaları Derneği'nden Füsun Özbilgen, İletişim Mezunları Derneği adına Başkan Hüseyin Irmak, TGC önceki Başkanı Orhan Erinç, Basın Özgürlüğü Ödülü alanlardan Altan Öymen, Türkiye Yayıncılar Birliği'nden Başkan Metin Celal Zeynioğlu, Yayın Yönetmenlerinden Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat yer aldı. Büyük Seçici Kurul'da TGC'yi Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş temsil etti.

Büyük Seçici Kurul Başkanlığı'na Altan Öymen'in, raportörlüğüne Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş'in oybirliği ile seçilmelerinin ardından adayların değerlendirilmesine geçildi.

Ödüle layık görülen gazeteciler

2014 Basın Özgürlüğü Ödülü Kişi dalında gazeteci Erol Önderoğlu'na ve Tuğrul Eryılmaz'a verildi. Erol Önderoğlu basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili hak ihlallerini takibi, raporlanması, duyurulması için Türkiye'de ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle ödül aldı.

Büyük Seçici Kurul, çok farklı seslerin bir araya geldiği özgür bir platform olan Radikal 2'yi 17 yıl yönetmesi, ayrıca basın çalışanlarının haklarının korunmasında verdiği destek nedeniyle gazeteci Tuğrul Eryılmaz'a ödül verilmesini kararlaştırıldı.

Ödül alan kurumlar

2014 Basın Özgürlüğü Ödülü Kurum dalında BBC Türkçe'nin ve Ankara Barosu'nun oldu. Ödül Türkiye'de habere erişimin kısıtlı olduğu dönemlerle, Gezi sürecinde ve Soma faciasıyla ilgili her türlü baskıya rağmen kamuoyunun bilgilendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle BBC Türkçe'ye verildi. Büyük Seçici Kurul, Ankara Barosu'nu ise basın, ifade ve iletişim özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için verdiği destek nedeniyle ödüllendirdi.

Basın Özgürlüğü ödüllerini kazananlar 2010-2013

2010

Kişi : Sedat Ergin, İrfan Aktan, İsmail Saymaz, Vedat Kurşun

Kurum : Bianet (Bağımsız İletişim Ağı)

2011

Kişi: : Ercan İpekçi, Ahmet Şık

Kurum : Gazetecilere Özgürlük Platformu

2012

Kişi : Ferai Tınç/Tutuklu Gazeteciler Adına Bedri Adanır -Zeynep Kuray

Kurum : Türkiye Yayıncılar Birliği

2013



Kişi : Kadri Gürsel, Gökhan Biçici

Kurum : Doğan Haber Ajansı