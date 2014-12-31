2014-2015 kredi ve burs sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, burs-kredi miktarı 300 liradan 330 liraya yükseltildi.

Kurum tarafından lisans öğrencilerine 330, yüksek lisans öğrencilerine 660, doktora öğrencilerine ise 990 lira burs-kredi ödemesi yapılacak.

Öğrenciler, burs-kredi sonuçlarına www.kyk.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Burs-kredi alacak öğrenciler, taahhütnamelerle ilgili işlemlerde artık noter masrafı ödemek zorunda kalmayacak. Öğrencilerin söz konusu taahhütnameleri, noterlere gitmeden 31 Ocak 2015 tarihine kadar PTT üzerinden temin ettikleri e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden onaylamaları yeterli olacak.

Konuya ilişkin ayrıntılar, www.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilinecek.