T24 LogoT24 Logo
Gündem

2014-2015 kredi ve burs sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü, 2014-2015 kredi ve burs sonuçlarını açıkladı

31 Aralık 2014 21:13

 Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, burs-kredi miktarı 300 liradan 330 liraya yükseltildi.

Kurum tarafından lisans öğrencilerine 330, yüksek lisans öğrencilerine 660, doktora öğrencilerine ise 990 lira burs-kredi ödemesi yapılacak.

Öğrenciler, burs-kredi sonuçlarına www.kyk.gov.tr adresinden ulaşabilecek. 

Burs-kredi alacak öğrenciler, taahhütnamelerle ilgili işlemlerde artık noter masrafı ödemek zorunda kalmayacak. Öğrencilerin söz konusu taahhütnameleri, noterlere gitmeden 31 Ocak 2015 tarihine kadar PTT üzerinden temin ettikleri e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden onaylamaları yeterli olacak.

Konuya ilişkin ayrıntılar, www.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilinecek.

 

ETİKETLER

kredibursöğrencikredi ve yurtlar kurumuedevletşifre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24