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2013'ün İstanbul'daki ilk bebeği 'Furkan' oldu

2013 senesinin İstanbul’da doğan ilk bebeği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 00.05’te dünyaya geldi

01 Ocak 2013 12:30

2013 senesinin İstanbul’da doğan ilk bebeği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 00.05’te dünyaya geldi. Minik bebeği babasıyla birlikte doğumhanenin koridorunda bekleyen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Furkan ismi verilen bebeğe Cumhuriyet altını taktı

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen erkek bebeğe ailesi tarafından Furkan ismi verildi. Minik Furkan’ın doğumundan önce hastaneye eşi Gül Mutlu ile birlikte gelen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu minik bebeği babası Fatih Arslan’la birlikte doğumhanenin koridorunda bekledi. Saatler 00.05’i gösterirken normal doğumla dünyaya gelen Furkan Arslan doktorun kucağında Vali Mutlu’nun yanına getirildi. Hüseyin Avni Mutlu ve eşi minik Furkan’ın babasını tebrik ettikten sonra bebek odaya alındı.

Doğumdan yaklaşık yarım saat sonrada anne Kader Arslan bebeğinin yanına alınırken, Hüseyin Avni Mutlu ve eşi minik bebeğe Cumhuriyet altını takıp aileyi tebrik etti. Bir koli imalathanesinde işçi olarak çalışan ve ilk kez baba olan 28 yaşındaki Fatih Arslan çok mutlu olduğunu söyledi. Normal doğumla dünyaya gelen Furkan bebeğin 52 cm ve 3 kilo 760 gram ağırlığında olduğu belirtildi.

 

 

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