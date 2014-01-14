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Ekonomi

2013'te vergi cezası rekoru kırıldı

Maliye Bakanlığı, 2013'te 8 milyar 557 milyon liralık vergi kaybı tespit ederken 19 milyar 874 bin lira vergi cezası kesti

14 Ocak 2014 12:18

Maliye Bakanlığı geçen yıl tam 19 milyar liralık vergi cezası keserek Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attı. Bu rekorun büyük bölümü KDV ve ÖTV için kesilen cezalardan geldi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, Maliye Bakanlığı, 2013 yılı boyunca 73 bin 286 mükellefi, vergi incelemesine tabi tuttu. Bu incelemeler sonucunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı. 8.5 milyar liralık vergi kaybı gerekçesiyle 19 milyar liralık ceza kesildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre bunun nedenini KDV ile ÖTV için kesilen cezalardan oluşturdu. Vergi Denetim Kurulu, 2013 yılı programında 15 sektörü denetim programına almıştı ancak ağırlı olarak akaryakıt ve sigara sektöründe denetimler yaptı. Buna bağlı olarak da KDV ve ÖTV cezaları kesildi.


Ceza tutarı yüzde 117 arttı


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK), kayıtdışına neden olan tüm sektörlerde yoğun denetimler yaptığını ve vergi kaybına müsaade edilmediğini vurguladı. Şimşek, bu incelemeler sonucunda 8 milyar 557 milyon liralık vergi kaybı tespit edildiğini ve buna neden olanlara 19 milyar 874 bin liralık ceza kesildiğini ifade etti. Bir önceki yılla kıyaslandığında 2013’ün tamamında önlenen vergi kaybının yüzde 89, kesilen ceza tutarının ise yüzde 117 artış gösterdiğini belirten Şimşek, bu rakamların, Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu açıkladı.

Beyan dışı gelirlerin vergilendirilerek devlet bütçesine önemli bir kaynak sağlandığını anlatan Şimşek, diğer taraftan da vergi incelemesinin caydırıcı etkisi kullanılarak mükelleflerin doğru beyanda bulunmaya yönlendirildiğini kaydetti. Şimşek, 2012’nin rakamlarına da değinerek, 2012’nin tamamında 4,5 milyar liralık vergi kaybı tespit edildiğini ve 8,8 milyar liralık vergi ziyanı cezası kesildiğini hatırlattı. Bu rakamların da vergi incelemesinde etkinliğin arttığını gösterdiğini belirten Şimşek, “VDK, her geçen yıl etkinliğini ve verimliliğini artırıyor. Vergi kaçıranlara, 76 milyonun hakkını gasp etmeye çalışanlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

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