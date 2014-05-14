T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'2013'te Soma'da 5 bin iş kazası'

Facia sonrası, maden ocaklarında meydana gelen kazalara ilişkin daha önce verilen araştırma önergesi de gündeme geldi. 2013 yılında Soma’da 5 bin iş kazası olduğunu belirten Umut Oran, DW’ye değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs 2014 18:34


Genel olarak madencilik sektörünün ciddi sorunları olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, “ Son iki yıldır bu sorunlara eğilinmiyor. Bu ruhsatlar ilk defa Türkiye'de Başbakanlığa bağlandı. Ve orada ciddi bir işlevsizlik ve yığılma söz konusu oldu. Daha evvel maden ruhsatları, o ruhsatların denetimi, ilgili bağımsız denetim kurumları ve bakanlık tarafından yapılıyordu.. Yaklaşık iki yıldır Başbakanlığa direkt olarak bağlandı ve orada sorunlar başladı” dedi.

Araştırma önergesinde 2013 yılında Soma'daki madenlerde 5 bin kadar iş kazasının yaşandığını vurguladıklarını kaydeden Oran, “ Ve bunların yüzde 90'ının maden içinde olduğu zaten kamuoyuna yansıdı. Sayı o kadar oldukça yüksek. Ve yine araştırma önergesinde son 7 yılda madenlerin denetimlerden geçtiği, hatta 10 kez denetimden geçtiği ve denetimler sonucu çeşitli kusurların bulunduğu tespit edildi" şeklinde konuştu.

7 yılda 10 denetim olduğunu 66 kusur bulunduğunu söyleyen Umut Oran, “Ama madenlerden sadece biri kapatılmış ve 1 ay sonra da o maden yeniden açılmış” dedi.

Oran sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda gerekli bilirkişi raporları ortada yok, gerekli açıklamalar yapılmadı, daha çalışmalar sürüyor madene tam olarak girilmiş değil ancak şu tür sıkıntılar var. Madencilik yatırımları ve maden ruhsatlarının izinlerinin sadece Başbakanlığın onayına tabii olması bir kere ciddi bir sorun. Madencilerin bu konuda defalarca Başbakanlığa müracaatları oldu. Genel olarak orada şöyle bir şey çıktı: Eğer maden sahipleri iktidar partisine yakınsa işleri daha kolay yürüyor, eğer yakın değilse daha zor yürüyor. Hatta bazı medya grupları aynı zamanda Türkiye'de maden işine de girmiş durumda. Ve orada da Başbakanlığa bunun bağlı olması, direkt Başbakanın talimatıyla ruhsatların ve izinlerin yenilenmesi kafalarda çok ciddi soru işaretleri oldu. İktidarı ve Başbakan'ı eleştiren basın kuruluşlarının maden şirketlerinin mesela ruhsat sorunları oldu, destek verenlerin ruhsat sorunu olmadı.”

‘Özel sektörde kamu denetimi zayıflıyor'

Maden sektörünün özelleştirilmesi konusuna da değinen Umut Oran, genelde maden işçi sendikalarının ve bu tür derneklerin olumsuz görüşleri olduğunu söyledi. Oran, “ Yani bu sektörün özelleştirilmemesi gerektiğini ve hatta özelleştirilip taşeron işçiliğe dönüştürülmemesi noktasında onarlın uyarıları var. Çünkü özelleştirildikçe kâr odaklı bir anlayış söz konusu oluyor ve kâr odaklı anlayış da taşeron sisteme dönüyor. O zaman da denetim ve kontrolde ciddi sıkıntılar oluyor. Bir kere taşeron işçilik ciddi bir sorun. Diğer bir sorun da özel sektörün, iş güvenliği yükümlülüklerini maliyet artırıcı bularak tam olarak uygulanmaması. Yani kamu, devlet burada kuralları uygulayabilir ama özel sektöre açtığınız maliyet yüksek olacağı için bunlardan kaçınabiliyor. Ve özel sektörde kamu denetimi de daha zayıflıyor” ifadelerini kullandı.

Oran, araştırma önergesine ilişkin olarak da “İşin en acı tarafı muhalefet olarak neredeyse blok muhalefet ana muhalefetin talebiyle bir araştırma önergesi veriyor. Bu araştırma önergesi Genel Kurul'da gündeme geliyor ve Genel Kurul'da AKP'li milletvekilleri tarafından reddediliyor. Ve AKP'li bazı yöneticilerin milletvekillerinin eften püften önergeler vererek meclis gündemini doldurmakla suçladıkları açıklamalar söz konusu” açıklamasını yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FaciaSomaUmut OranCHP Genel Başkan Yardımcısı Umut OranSonTürkiye BaşbakanlığaBaşbakanlığaOranBaşbakanlığınEğerTürkiyeBaşbakanınBaşbakanYaniGenel KurulGenel Kurul AKPAKPDeutsche Welle Türkçe Başak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24