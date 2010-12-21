-2013'TE HEDEF ENFLASYON YÜZDE 5 ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 2013 yılı enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak belirlendiğini bildirdi. Yılmaz, 2011 yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladığı basın toplantısında, orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunacağını belirtti. Hedef değişkeni olarak TÜFE'nin 12 aylık değişimi ile hesaplanan yıl sonu enflasyon oranlarının esas alındığını kaydeden Yılmaz, enflasyon hedeflerinin hükümetle birlikte nokta hedefler olarak belirlendiğini söyledi. Yılmaz, 2011 ve 2012 yılı için enflasyon hedefini daha önce yüzde 5,5 ve yüzde 5 olarak açıkladıklarını hatırlatarak, ''2013 yılı hedefi ise OVP hazırlık sürecinde yine hükümet ile varılan mutabakata paralel olarak yüzde 5 olarak belirlenmiştir'' dedi. İktisadi bilimlerin sözleşme ve planlarında bu hedefi referans almasının enflasyondaki katılığı azaltarak, toplumsal refahı destekleyeceğini ifade eden Yılmaz, uzun vadede ise yapısal dönüşümün yakınsama ve reform süreci tamamlandıkça daha düşük enflasyon oranlarının hedeflenmesinin mümkün olabileceğini söyledi.