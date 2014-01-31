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Ekonomi

2013'te dış ticaret açığı 99,8 milyar dolara çıktı!

Aralık ayında dış ticaret açığı, yüzde 37,3 artarak 9 milyar 917 milyona çıktı

31 Ocak 2014 13:13

Türkiye'nin dış ticaret açığı, 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,7 artarak 99.8 milyar dolar oldu. Aralık ayında dış ticaret 9 milyar 917 milyon dolara çıkarak 8 milyar dolar olan beklentileri aştı.

2013'te yıllık dış açık 99.8 milyar dolarla 100 milyar dolara çok yaklaştı.Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 37,3 artarak 7 milyar 222 milyon dolardan 9 milyar 917 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2013 yılı Aralık ayında, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 13 milyar 220 milyon dolar, ithalat yüzde 16,7 artarak 23 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Aralık ayında yüzde 63,6 iken, 2013 Aralık ayında yüzde 57,1’e düştü. Aynı dönemde dış ticaret açığı, yüzde 18,7 artarak 84 milyar 83 milyon dolardan 99 milyar 782 milyon dolara ulaştı.

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