2013'te altın fiyatı ne olacak?

Geçen yıl kırdığı tarihi rekorlarla yatırımcılarının yüzünü güldürmesine rağmen 2012'yi durgun geçiren altın fiyatlarının, yeni yılda artışa geçerek 2011'de görülen en yüksek seviye olan 109 lirayı aşıp, yeni bir rekor kırması bekleniyor.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı Rıdvan Şen, ''Şu an beklentimiz yeni yılda altının 2011'deki 109 lira yani 2 bin onsu kırması. Bunu kırdıktan sonra 2 bin 400 gibi bir direnci var. Onu aştıktan sonra da 3 bin de görülebilir. Önümüzdeki yıl kesinlikle yeni bir rekor kırılmasını bekliyoruz'' dedi.