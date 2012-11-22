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Ekonomi

2013'te altın fiyatı ne olacak?

2012'yi durgun geçiren altında yeni yılda 'yeni rekor' bekleniyor

22 Kasım 2012 16:15

Geçen yıl kırdığı tarihi rekorlarla yatırımcılarının yüzünü güldürmesine rağmen 2012'yi durgun geçiren altın fiyatlarının, yeni yılda artışa geçerek 2011'de görülen en yüksek seviye olan 109 lirayı aşıp, yeni bir rekor kırması bekleniyor.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı Rıdvan Şen, ''Şu an beklentimiz yeni yılda altının 2011'deki 109 lira yani 2 bin onsu kırması. Bunu kırdıktan sonra 2 bin 400 gibi bir direnci var. Onu aştıktan sonra da 3 bin de görülebilir. Önümüzdeki yıl kesinlikle yeni bir rekor kırılmasını bekliyoruz'' dedi.

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