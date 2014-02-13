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Ekonomi

2013 yılında cari açık 65 milyar dolar oldu

Aralık 2013'te 8,32 milyar dolar cari açıkla Mart 2011'den bu yana en yüksek seviye görüldü

13 Şubat 2014 12:23

Aralık 2013’te cari açık 8,32 milyar dolarla Mart 2011'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Merkez Bankası 2013 Aralık ayına dair ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Aralık ayında cari açık 8,32 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aralık'ta cari açık böylelikle Mart 2011'de gördüğü 9,45 milyar dolardan bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. 

 

2013'te 65 milyar dolar açık

 

2013 yılının tamamında ise cari açık 65 milyar dolar oldu. OVP’de 2013 için yıllık cari açık 58,8 milyar dolar olarak hedeflenmişti. Cari açık Kasım'da 3,94 milyar dolarla beklentinin altında gerçekleşmişti. 11 aylık dış açık 55 milyar doların üzerine çıkmıştı. 9 ekonomist 2014 sonunda cari açığın 48 milyar dolara gerilemesini bekliyor.

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