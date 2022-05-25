2013 yılında beri yolcu gelmeyen havalimanına kamudan 10 yılda 80,4 milyon lira!

88 milyon liraya 2010 yılında yaptırılan ve Binali Yıldırım'ın açılışını yaptığı Çanakkale Gökçeada Havalimanı'nın 10 yıldır kullanılmadığı ve kamunun 80,4 milyon TL para harcadığı ortaya çıktı. Havalimanına

Söz konusu havalimanına hiçbir firmanın sefer düzenlemediği ve havalimanının 38 çalışanıyla yolcu beklediği aktarıldı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 2010 yılında açılan ve kullanılmayan havalimanı için bu yıl da Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü iki ayrı ihale düzenledi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre İlk ihale “2022 Yılı Gökçeada Havalimanı Müdürlüğü ve VOR İstasyonu Elektrik Enerjisi” adı altında yapıldı. Bu ihaleyle Gökçeada Havalimanı’nın bu yıl ihtiyacı olan elektrik enerjisi için Aycan Toptan Elektrik Şirketi’ne tam 367 bin TL ödendi.

Mart ayında da “2022 Gökçeada Havalimanı Apron Direklerinin Bakım-Onarımı” adı altın bir ihale düzenlendi. Bu ihaleyle de DHMİ’nin kasasından 3D Aydınlatma isimli bir şirkete 152 bin 900 TL’lik ödeme yapıldı. Bu iki ihaleyle bu yıl yapılan harcama ise 520 bin TL’yi buluyor.

80,4 milyon lira harcandı

DHMİ’nin raporlarında yer alan bilgilere göre, havalimanı için de her yıl kamunun kasasından para harcanıyor. Havalimanı için açıldığı 2010 yılından 2020 yılına kadar DHMİ’nin kasasından toplam 80 milyon 416 bin TL harcandı.

DHMİ’nin faaliyet raporlarında yer alan bilgilere göre, Gökçeada Havalimanı’nı 2011 yılında bin 106, 2012 yılında bin 666 ve 2013 yılında ise bin 726 kişi olmak üzere toplam 4 bin 498 yolcu kullandı. 2013 yılından sonra ise hiç yolcunun uğramadığını açıklandı.