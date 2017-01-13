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Spor

2013 NBA Draftı'nın 1 numarası Anthony Bennett Fenerbahçe'de

3,5 yıllık NBA kariyerine dört takım sığdıran 23 yaşındaki basketbolcu, son olarak Brooklyn Nets'te oynadı

13 Ocak 2017 13:00

Uzun rotasyonunu genişletmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Brooklyn Nets ile yollarını ayıran Anthony Bennett ile anlaşma sağladı.

Eurosport'un haberine göre, geçen sezon kıl payı kaçırdığı Euroleague şampiyonluğuna bu yıl ulaşmak isteyen Fenerbahçe uzun oyuncu arayışlarını önemli bir ismi transfer ederek sonlandırıyor.

Ekpe Udoh ve Jan Vesely'nin rotasyondaki yükünü hafifletmek isteyen sarı lacivertliler, 2013 NBA Draftı'nda Cleveland Cavaliers tarafından sürpriz bir şekilde 1 numarada seçilen Anthony Bennett ile anlaşma sağladı.

3,5 yıllık NBA kariyerine dört takım sığdıran 23 yaşındaki basketbolcu, son olarak Brooklyn Nets'te oynadı. Sezon başında sözleşme imzaladığı Nets'te 23 maçta forma giyen Bennett, ortalama 11,5 dakika sahada kalırken, maç başına 5 sayı ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

NBA tarihinde 1 numaradan draft edilen ilk Kanadalı oyuncu olan 2.03 m. uzunluğundaki Anthony Bennett'ın Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürülüyor.

ETİKETLER

Brooklyn NetsAnthony BennettEkpe UdohJan Vesely

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