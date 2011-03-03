2013 Dünya Kupası Türkiye'ye verildi

T24

300 milyon dolarlık ekonomik katkı



Brezilya 4 kez kazandı



Son şampiyon Gana



Son elemeye kalan Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni geride bırakarak turnuvanın ev sahipliğini kazanan Türkiye adaylık dosyasında 10 şehir ve 13 stada yer verdi.Türkiye'nin dünya futbol sahnesindeki yerini sağlamlaştıracak FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ev sahipliği için hazırlanan adaylık dosyasında Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Rize, Şanlıurfa ve Trabzon şehirleri yer aldı. Turnuvanın düzenleneceği şehirler FIFA heyetinin ziyaretleri sonucunda belli olacak.Ev sahibi ülkenin açıklandığı törene Türkiye Futbol Federasyonu adına katılan TFF 1.Başkanvekili Lutfi Arıboğan, 3 Mart'ın Türk futbolu için tarihi bir gün olduğunu belirterek şöyle konuştu:"24 ülkenin katılacağı bu büyük organizasyonu ülkemize kazandırmaktan dolayı tarifsiz bir gurur içindeyiz. Yaklaşık 6 ay süren çabalarımızın karşılığını almak memnuniyet verici. 2013'te yapılacak şampiyonanın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Spor Bakanımız ve GSGM Genel Müdürümüz olmak üzere hükümetimizin verdiği garantiler çok etkili oldu. Kendilerine müteşekkiriz. Ayrıca onursal başkanımız ve FIFA İcra Kurulu üyesi, UEFA 1.Asbaşkanı Sayın Şenes Erzik'e de yoğun çabalarından dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Aday şehir vali ve belediye başkanlarının, adaylık hususunda duydukları mutluluk ve koşulsuz imzaladıkları garanti mektupları ile gösterdikleri destek de yalnız olmadığımızı görmemizi sağladı. Son olarak kulüplerimiz stat sözleşmelerini imzalayarak desteklerini sundular."1 ay sürecek turnuva boyunca sağlanacak ekonomik girdinin 300 milyon doları bulacağını vurgulayan Başkanvekili Lutfi Arıboğan, "Bu yıl Kolombiya'daki U20 Dünya Kupası 2900'ü direkt olmak üzere 9000 istihdam sağladı. Ülkemizde bu rakamın daha da artacağından eminiz" diye konuştu.Dünyaca ünlü yıldızların hemen hepsinin kendilerini ilk kez gösterme şansı bulduğu, büyük ilgi gören ve pek çok ülke televizyonlarında yayınlan U20 Dünya Kupası 2013 yılında 24 ülkenin katılımı ile gerçekleşecek. Turnuvanın Haziran ayında düzenlenmesi planlanıyor.Futbolun en önemli organizasyonu Dünya Kupası'nda başarılarıyla adından söz ettiren Brezilya ise gençlerin katıldığı şampiyonada Arjantin'in gerisinde kaldı. Brezilya, 1983, 1985, 1993 ve son olarak 2003'teki organizasyonda kupayı kazanma başarısı gösterdi. Arjantin ve Brezilya'nın ardından 20 Yaş Altı Dünya Futbol Şampiyonası'nda Portekiz 2, Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Batı Almanya, İspanya ve Gana 1'er kez şampiyon oldu.Organizasyonda kupayı son olarak Gana kazandı. Mısır'ın 2009 yılında ev sahipliği yaptığı şampiyonada finalde kazanan Gana, organizasyonun son şampiyonu oldu.