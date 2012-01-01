-2012'yi soğuk suda karşıladılar LAHEY (A.A) - 01.01.2012 - Hollanda'da binlerce kişi her yıl olduğu gibi bu yıl da soğuğa aldırmadan, ülkenin farklı yerlerinde buz gibi sularda yüzerek 2012'yi karşıladı. 88 farklı yerde düzenlenen "yeni yıl dalışı" etkinliğine 35 bini aşkın kişinin katıldığı belirtildi. Geleneksel hale gelen etkinliğin merkezi Lahey'deki Scheveningen sahilinde saat 00.00'da, aralarında yaşlılar ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi soğuk havaya aldırmadan kendilerini Kuzey Denizi'nin sularına attı. Organizasyon yetkilileri, sadece Scheveningen'de 10 bin giriş kartı satıldığını belirterek, bu yıl bir rekora imza atıldığını söyledi. Yetkililer, havanın bu yıl diğer yıllara göre daha yumuşak olmasının katılımı arttırdığını kaydetti. Buz gibi suda dakikalarca yüzen genç ve yaşlı Hollandalılar, daha sonra sponsor firma tarafından dağıtılan çorbayla ısınmaya çalıştı. 1959 yılından bu yana düzenlenen "yeni yıl dalışı" şimdiye kadar sadece üç kez aşırı soğuklardan dolayı yapılamadı. Öte yandan Hollanda'da dün geceki yılbaşı kutlamalarında çevreye rahatsızlık veren yüzlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Amsterdam'da 123, Rotterdam ve çevresinde 79, Utrecht'te ise 47 kişinin taşkınlık çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.