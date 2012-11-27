2012'nin en etkili 100 ismi arasında Erdoğan ile Davutoğlu da var...

Amerikan Foreign Policy dergisi bu yıl fikirleriyle dünyaya en çok izini bırakan 100 “küresel düşünürü” belirledi. Listenin ilk sırasında Nobelli muhalif Suu Kyi ve askerî cunta lideri Thein Sein yer alırken, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 28'inci oldu.

Foreign Policy sadece gündem yaratarak manşetlere taşınan isimlere değil “küresel fikir trendini şekillendiren düşünürlere” yer veriyor. Bu nedenle de derginin listesinde liderlerin yanında yazarlar, ekonomistler, bilimadamları, aktivistler hatta blogcular da yer bulabiliyor.

Listenin ilk sırasında ise, birlikte anılmaları alışılagelmemiş iki isim, Nobel Barış Ödüllü Burmalı muhalif Aung San Suu Kyi ile askerî cunta lideri Thein Sein bulunuyor. Burma’daki reform sürecini “ilham verici” olarak niteleyen dergi, bu ilginç seçimine “Arap Baharı için yeşeren umutlar Suriye’nin iç savaşa sürüklenmesiyle sönerken, Burma’da zamanımızın en beklenmedik siyasi gelişmelerinden biri meydana geldi. Dünyanın en baskıcı diktatörlüklerinden biri, iki beklenmedik müttefikin liderliğiyle reform yapmaya başladı” şeklinde bir yorum getirdi.

İkinci sırada ise Tunus Cumhurbaşkanı Monsef Marzuki gösterildi. Mısır ve Libya’da ciddi çatışmalar yaşandığına dikkat çeken Foreign Policy “Tunus ise Arap Baharı’nın en ümit vaat eden başarı hikâyesi. Bunu da büyük oranda Aralık 2011’de iktidara geldiğinden bu yana Cumhurbaşkanı Marzuki’nin sergilediği dirayete borçluyuz” ifadelerine yer verdi.



Clintonlar karı-koca üçüncü



Listenin üçüncü sırasında ise ABD siyasetinin en aktif çifti Clinton’lar bulunuyor. Foreign Policy, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile ocaktan itibaren dışişleri bakanlığı görevini bırakmaya hazırlanan eşi Hillary Clinton’ın uluslararası alanda siyasi liberalizmin en önemli temsilcileri olduğunu vurguladı. Liderlerin ardından dördüncü sırada ise bir mucit kendine yer edindi: Google’ın kendi kendini sürebilen sürücüsüz otomobillerinin tasarımcısı Sebastian Thrun. Kızların okuması için yürüttüğü kampanya nedeniyle Taliban’ın saldırısına uğrayan ve ağır yaralarına rağmen hayata tutunan Pakistanlı Malala Yusufzay ise Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile eşinin ardından ve ABD Başkanı Barack Obama’nın önünde altıncı sırada geldi.

Foreign Policy, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu 28’inci sırada göstererek Türkiye’nin dış politikasına da ayrı bir parantez açtı. Türkiye’nin uluslararası alanda giderek daha etkin bir rol oynadığını kaydeden dergi, Erdoğan’ın Suriye’deki ayaklanmayı Kerbela Olayı ile karşılaştırdığına değinerek Ankara’nın yükselen önemini şu ifadelerle değerlendirdi: “Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, bölgede yaşanan kimlik ve din üzerine çatışmaları hiçbir Amerikalı siyasetçinin asla yapamayacağı şekilde kavradığı için Ortadoğu’nun vazgeçilmez gücü haline geldi.”

Foreign Policy dergisi bölgedeki son gelişmeler üzerine Arap Baharı’nın hayal kırıklığı yarattığını yazdı. Oysa derginin 2011 yılı listesinde ilk sırayı Arap Baharı’na ilham veren 14 isim paylaşmıştı: Mısırlı aktivistler Wael Ghonim ile Alaa El Esvani, Mısırlı muhalif siyasetçi Muhammed El Baradey, Nobel Ödüllü Yemenli kadın aktivist Tevekkül Karman, Suriyeli avukat Razan Zeytuneh ile karikatürist Ali Ferzat, barışçıl protestonun el kitabını yazan ABD’li akademisyen Gene Sharp ve niceleri...



Liderleri solladı



1- Aung San Suu Kyi ile Thein Sein

2- Monsef Marzuki

3- Bill ve Hillary Clinton

4- Sebastian Thrun

5- Bill ve Melinda Gates

6- Malala Yusufzay

7- Barack Obama

8- Paul Ryan

9- Çen Guangçeng

10- David Blakenhorn, Richard Muller ile Narayana Kocherlakota

12- Angela Merkel

13- Binyamin Netanyahu ile Ehud Barak

16- Pussy Riot müzisyenleri

19- Suriyeli tutuklu aktivistler Rima Dali ve Bassel Khartabil

28- Ahmet Davutoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan

45- Aleksey Navalny

49- Haruki Murakami

75- Asghar Ferhadi

87- Tarık Ramazan

92- Slavoj Zizek