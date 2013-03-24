2012'de takibe düşen kredi 30 milyarı geçti

BDDK verilerine göre 2012 yılında 7,8 milyar lira konut, 21,8 milyar lira ihtiyaç kredisi takibe düştü.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun yazılı soru önergesine verdiği cevapta, BDDK'nın 2012 yılında ödenemeyen konut ve ihtiyaç kredisi miktarıyla bu kredilerin kaç kişiye ait olduğuna dair BDDK verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yıl 194 bin 38 kişinin kullandığı 7 milyar 886 milyon 360 bin lira tutarındaki konut kredisi takibe alındı.

İhtiyaç kredisi kullanan 5 milyon 214 bin 919 kişi de 21 milyar 820 milyon 823 bin liralık borcu ödeyemedi.