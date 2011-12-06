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Ekonomi

2012'de kim ne kadar zam alacak?

2012 yılında ortalama zam oranı, geçen yıl olduğu gibi yüzde 8 olacak...

06 Aralık 2011 02:00

T24 - Secretcv.com'un, 14 Kasım 5 Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 2012 yılının zam oranlarını araştırdığı anket çalışmasına 1.225 firma yetkilisi katıldı. Birçok sektörü temsil eden firma temsilcisinin yanıtladığı anket sonuçlarına göre 2012 yılında ortalama zam oranının, geçen yıl olduğu gibi %8 olduğu görülmekte. 

2008'in sonunda başlayan 2009'da devam eden krizle, ücretlerde ciddi artışlar olmadığı görüldü. 2009 yılından beri yılda 2 kez yapılan zamlar yılda 1 kez yapılmaya başlandı.

2010'da %5 ile %7 oranlarında yapılan zam oranlarının, 2011'de %5 ve %10 oranlarında yapıldı ve ortalaması %8 oldu. 

2012 yılında da firmaların zam oranlarının 2011 seviyesinde seyredeceğini ve ortalamasının %7 ila %8 arasında değişeceğini öngördüğünü belirten Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, "Firmalar zammın haricinde sağlık sigortası, bireysel emeklilik paketleri, kira yardımı, gıda çeki, tatil paketleri, araç temini, eğitim yardımı gibi yan haklar konusunda da çalışma yapacaklar. Dünyadaki ekonomik gelişme pozitif yönde olursa ve buna paralel olarak firmaların gelirleri artarsa firmalar yılda 1 kez yaptıkları zam oranını 2'ye çıkarabilirler" dedi.


Sektörlere Göre Zam Oranları Değişkenlik Gösteriyor


SEKTÖR ZAM ORANI

Sağlık/Hastane 10%

Mağazacılık / Perakendecilik 9%

Çağrı Merkezi 9%

Holding 9%

Bilgisayar / BT / Internet 9%

İmalat 8%

Gıda 8%

İnşaat 8%

Otomotiv 8%

Lojistik 7%

Turizm 7%

Danışmanlık 7%

Tekstil 6%

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