2012'de Gülen'i ziyaret eden eski AKP'li vekil, 'FETÖ'den el konan 34 şirkete yönetici olarak atandı!

Adana'da 'FETÖ' soruşturmasında el konulan ve TMSF'ye devredilen 34 şirketin yönetimine, 2012'de Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden AKP Adana eski Milletvekili Fatoş Gürkan atandı.

AKP ile FETÖ arasındaki kavganın başlangıcı sayılan MİT krizi sonrası gerçekleşen 2012'deki Pensilvanya ziyaretine ilişkin fotoğraf, 26 Eylül 2016'da ortaya çıkmıştı.

Hatıra fotoğrafı çektiren 12 milletvekili arasında bulunan Gürkan'ın yönetimine getirildiği şirketler arasında; Vural Plastik, Başaran Cam, Kardeşler Unlu Mamuller, Koza İnşaat, Koza Elektrik, Yıldız Radyo, Coşkun Giyim, Yağmur Mobilya ile Süvari Giyim de bulunuyor.

"Bizzat Sayın Bakan tarafından

34 şirketin yönetiminde görevlendirildim"

Sözcü'den Kamil Elibol'un sorularını cevaplayan Gürkan, “Sayın Bakan tarafından görevlendirildim. Her şirketten ayrı ayrı huzur hakkı almıyorum. Aldığım aylık ücret 10 bin liranın altında. Yalısı olan gazeteciler benden çok kazanıyor'' dedi. 23. ve 24. dönemde AKP'den Adana milletvekilliği yapan Gürkan şunları söyledi:

"Ben 34 şirkete kayyum olarak değil yönetim kurulu üyesi olarak atandım. Bizzat Sayın Bakan tarafından 34 şirketin yönetiminde görevlendirildim. Ancak her şirketten ayrı ayrı huzur hakkı almıyorum. Yüksek ücret aldığım yönündeki spekulasyonlar gerçeği yansıtmıyor. Bu görevler nedeniyle yalısı olan gazetecilerden daha fazla kazanmıyorum.”

"Aldığım para çok değil"

Gürkan şöyle devam etti:

“Mahkemece el konulan ya da TMSF'ye devredilen şirketlerde görevlendirilen kayyum veya yönetim kurulu üyelerine, aylık bin ila 7 bin lira arasında değişen ücret ödeniyor. Benim aldığım aylık ücret 10 bin liranın altında… Başına getirildiğim şirketler, memlekete katkı koyan ve üretim yapan şirketler… Amacımız bu şirketleri zarar ettirmeden yönetmek. Allah mahcup etmesin.”