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"2012'de görevden alınan Atayün'e '2013'te neden Başbakan'ı dinlediniz' diye sordular" iddiası

Emniyet mensuplarına yönelik 22 Temmuz operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski TEM Müdürü Yurt Atayün'ün sorgusu 7,5 saat sürdü

29 Temmuz 2014 18:51

Emniyet mesnuplarına yönelik başlatılan 22 Temmuz operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün devam eden sorgusu sırasında hâkimin, 2012'de görevden alınan Atayün'e "23-26 ve 29 Kasım 2013'te Başbakan Tayyip Erdoğan'ı neden dinlediniz?" sorusunu yönelttiği iddia edildi.

Daha önce basına yansıyan haberlerde Selam Tevhid Örgütü Soruşturması kapsamında Başbakan Erdoğan'ın 26 Kasım 2013'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 28 Kasım 2013'te Filistin Başbakanı İsmail Haniye ve 3 Aralık 2013'te de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı görüşmelerin danışmanı Sefer Turan'ın telefonu üzerinden dinlendiği iddia edilmişti.

Rotahaber'e göre, sorgusu sırasında hâkim, Yurt Atayün'e bu iddialar doğrultusunda  "Sen casusluk yaptın ve bu tarihlerde Başbakanı dinledin" deyip, "23-26 ve 29 Kasım tarihlerinde Başbakan Erdoğan'ı neden dinlediniz?" sorusunu yöneltti.

Atayün'ün avukatı Sıddık Filiz bu soruya "Sen doasyayı incelediğinden emin misin? Bak bakalım dosyaya, Atayün ne zaman görevden alındı? Atayün 8 Şubat 2012'te görevden alınmış bir kişi. Senin sorduğun soruda geçen olay, Atayün görevden alındıktan  yaklaşık 2 sene sonra yaşanmış bir olay" karşılığını verdiği öne sürüldü.

 

'Suçlama düşmüştür sayın hâkim'

 

Görevde olmadığı tarihte yapıldığı iddia edilen dinlemeden Yurt Atayün'ün sorumlu tutulmasıyla yaşandığı iddia edilen olay üzerine avukatlar, "Suçlama düşmüştür sayın hakim.Ankara'dan emir aldığınız adamlara söyleyebilirsiniz, adam gibi dosya hazırlayıp suçlama yöneltsinler" diyerek soruşturmanın düştüğünü öne sürdü.

 

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