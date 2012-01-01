-2012'de çok kazandıracak meslekler -Sosyal medya, internet pazarlama, ağ pazarlama uzmanlıkları, mobil uygulama yazılımcılığı, e-ticaret yazılımı ve girişimciliği ile yaşam konforunun artmasına paralel iklimlendirme bu yılın yüksek getiri sağlayacak meslekleri olacak -Ekonomistlik, fon yöneticiliği, girişim danışmanlığı gibi meslekler ise 2012'nin trendi yükselenler arasına girecek -Melek Yatırımcılar Derneği Türkiye Başkanı Altuntaş: ''İş fikri olan ancak finansmana ihtiyaç duyan girişimcilerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak melek yatırımcılar, artık bu işi profesyonel anlamda bir kariyer fırsatı olarak da görmeye başlayacak'' ANKARA (A.A) - 01.01.2012 - Erdal Çelikel/Özcan Yıldırım - Sosyal medya, internet pazarlama, ağ pazarlama uzmanlıkları, mobil uygulama yazılımcılığı, e-ticaret yazılımı ve girişimciliği ile yaşam konforunun artmasına paralel iklimlendirme bu yılın yüksek getiri sağlayacak meslekleri olacak. Girişimcilere göre, ekonomistlik, fon yöneticiliği, girişim danışmanlığı ise 2012'nin trendi yükselenler arasına girecek. AA muhabirinin yaptığı araştırmaya göre, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de bilişim ve ekonomi alanında gelişen sektörler bu yıla damgasını vuracak. Otomotiv, inşaat gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra bu yıl bilişim ve ekonomi ağırlıklı sektörler ön plana çıkacak. 2012 yılı içinde özellikle ekonomik krizin de etkileri değerlendirildiğinde şirket değerleme uzmanlığı, fon yöneticiliği, ekonomistlik gibi meslekler önümüzdeki dönemin gözde meslekleri arasında yerlerini alacak. Melek Yatırımcılar Derneği Türkiye Başkanı Baybars Altuntaş, ABD Başkanı Barack Obama'nın 21. yüzyılı ''Girişimcilik Yüzyılı'' ilan etmesi ve 2. Küresel Girişimcilik Zirvesinin de Türkiye'de düzenlenmesi ile gerek Türkiye'de gerekse dünyada ''girişim danışmanlarının'' ve ''girişim eğitmenlerine'' olan talebi artıracağını söyledi. Bu talebin girişimcilik sektörünün yanı sıra yatırım sektöründe de kendisini göstereceğini belirten Altuntaş, ''Yatırım sektörü, girişimcilerin iş planlarını doğru analiz edecek 'girişim uzmanları'na ve yatırım yaptıkları girişimlerin yönetimini gerçekleştirecek 'profesyonel girişim yöneticileri'ne ihtiyaç duyacak'' dedi. Yeni yılın ''profesyonel melek yatırımcılar''ın da Türkiye'de ilgi gördüğü bir yıl olacağını dile getiren Altuntaş, iş fikri olan ancak finansmana ihtiyaç duyan girişimcilerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak melek yatırımcıların, artık bu işi profesyonel anlamda bir kariyer fırsatı olarak da görmeye başlayacakları vurgusu yaptı. -İnternet ve mobil teknoloji sektörüne ilgi artacak- Girişimci CEO'lar da 2012 yılının en fazla talep gören meslekleri arasında yer alacak. Sadece işletme yetisiyle değil, aynı zamanda girişimci bir gözle işletmenin bütününe bakmayı başarabilen girişimci CEO'lar en aranan CEO statüsüne sahip olacak. Geçen yılın en fazla yatırım alan sektörleri olan internet ve mobil teknolojileri, 2012 yılının da yıldızı parlayan sektörleri arasında olacak. Bu sektörün gelişimine paralel olarak sosyal medya, internet pazarlama, ağ pazarlama uzmanlıkları ile mobil uygulama yazılımcılığı, e-ticaret yazılım ve girişimciliği önümüzdeki dönemin gözde meslekleri olarak dikkati çekecek. İnternet ve mobil teknolojileri sektörlerine olan ilgi hakkında görüşlerini paylaşan Ericsson Türkiye Genel Müdürü Özgür Tohumcu, bu yıl da söz konusu sektörlerin ön plana çıkacağını söyledi. 2011 yılında dünyada kendisine güvenli bir liman arayan yabancı sermayenin güçlü ekonomik yapısı nedeniyle Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'deki internet ve mobil teknoloji girişimcisinin de bundan yararlandığını belirten Tohumcu, ''2012'de de bu trendin devam edeceğini düşünüyorum'' dedi. Sosyal medya, e-ticaret gibi sektörlerin önümüzdeki dönemde ön plana çıkacağını dile getiren Tohumcu, ''Bugün üniversiteye girecek olsaydım, bilişim üzerine okurdum'' diye konuştu. -Konut projeleri iklimlendirmeye hız kazandıracak- Geçen yılın inşaat sektörü açısından hareketli geçmesi ve 2012 yılında da bu sektördeki yatırımların hız kazanacağına dair beklenti, başta konutlar olmak üzere fabrika, AVM'ler, soğuk hava depolarında kullanılan iklimlendirme ve soğutma teknolojilerine olan talebi artıracak. Ayrıca ülkemizde binalara kimlik verilmesi kapsamında ısı yalıtımı yeterli olmayan eski binalara mantolama işinin bu yıl rekor düzeye ulaşması bekleniyor. Bu yüzden, 2012 senesi bu alanda faaliyet gösteren firmalar açısından hareketli bir yıl olacak. Üniversitelerin iklimlendirme teknolojileri bölümlerinden mezun olan öğrenciler açısından 2012 senesi yeni iş imkanlarının ortaya çıkacağı bir dönem olacak. (EÇ-ÖZC-ECN)