2012'de Büyük Britanya rüyası



Takım sporlarında istediği başarıyı yakalayamayan İngiltere, 2012 Londra Olimpiyatları’nda Büyük Britanya adasının dört farklı ülkesinden oluşacak karma takımla mücadele edecek



2012 Yaz Olimpiyatları’nın ev sahibi İngiltere, “atıl” kaldığı takım sporlarında yeniden söz sahibi olabilmek için eşi benzeri görülmemiş bir projeyi hayata geçirmek için ilk hamleyi basketbol ile yaptı.



Uluslararası platformda şimdiye kadar farklı bayraklar ve federasyonlar altında yarışan Büyük Britanya adasının dört farklı ülkesi İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda, 2012 Olimpiyatları’nda “imece yapmaya” karar verdiler. FIBA’nın da onayıyla, 2009 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi netleşen oluşum neticesinde dört ülke, basketbolda 2012 Olimpiyatları’nda ‘Büyük Britanya’ adı altında birleşmeyi kararlaştırdı.



Temelinde “daha iyi bir kadro ile daha iyi sonuçlar” felsefesi yatan bu yeni oluşum, dört ülkenin erkek ve bayan A Milli Takımları ile, ümit milli takımlarını kapsıyor. Dört ülkenin basketbol federasyonları da bu süreçte minik, yıldız ve gençler kategorilerinde farklı takımlarla mücadele etmeyi sürdürecekler.



Diğer dallar sırada !



İngiltere’nin, 2012 Londra Olimpiyatları’nda daha efektif bir rol almasını, iddialı olduğu spor dalı sayısını arttırmasını hedefleyen bu oluşumun, hentbol, voleybol, sutopu ve daha birçok takım sporunda da yakın gelecekte hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. En azından 2012 Olimpiyatları’nın sonuna kadar devam edecek olan birliktelik için Büyük Britanya adı altında yeni bir federasyon da oluşturuldu.



Şimdilik tek İskoç !



Yeni oluşum sonrası, Konya’da Efes Pilsen World Cup 7’de Milli Takımımız’a karşı da mücadele verecek olan Büyük Britanya Takımı’nın kadrosunda İrlanda ve Galler’den oyuncu bulunmazken, İskoç Milli Takımı’ndan ise 25 yaşında ve 2.08 boyundaki Kieron Achara 14 kişilik kadroda kendisine yer buldu.



İlanla basketbolcu aranıyor !



Bu arada, birleşmeye karşın yeterince güçlü bir kadrosu bulunmayan Büyük Britanya, 2012’ye kadar kadrosunu daha sağlamlaştırmak için ‘devşirme oyuncu’ arayışlarına da hız verdi. ‘Büyük Britanya için oynamaya müsait misin ?’ parolası altında, yeni oluşturulan federasyonun internet sitesinden arayışa geçen yetkililer, başvuru için siteye bir form bile astılar.



