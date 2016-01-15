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2012'de Ağrı'da öldürülen Cumhuriyet Savcısıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

15 Ocak 2016 23:00

Ağrı Doğubayazıt'ta Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç’ın 5 Şubat 2012 günü Doğubayazıt ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonrası öldürülmesi olayının planlayıcısı olduğu belirtilen S.C. ile terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirtilen üç kişi yakalandı.

DHA'dan Servet Arslan'ın haberine göre valilikten yapılan açıklamaya göre 13 Ocak günü saat 06.00’da Doğubayazıt ilçesinde 3, Güngören Köyünde 2 adrese İl Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen M.E.B., A.B., M.B.'nin de gözaltına alınırken, bunlardan A.B.’nin evinde bir kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 3 sırt çantası, 30 av fişeği, bir uyku tulumu, bir fotoğraf baskı makinesi, bir el yapımı patlayıcı düzeneğinde ateşleme sağlayan pil bloğu, 2 dürbün ve bir taşınabilir bellek ele geçirildiği bildirildi. 

Doğubayazıt'ın Güngören Köyü bölgesinde PKK'ya ait olduğu tespit edilen 2 mağara ve 4 ayrı noktada yapılan aramada ise 2 makineli tabanca, 5 bin 660 adet çeşitli cinste fişek, 3 adet 500 gramlık C4 patlayıcı kalıbı, 4 adet 1000 gramlık TNT patlayıcı kalıbı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat, 73 elektrikli fünye, 27 tüp, 11 havan mühimmatı, 2 telsiz, bol miktarda kablo, çok sayıda örgütsel doküman ve hayat malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

 

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