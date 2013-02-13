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Spor

Türkiye, 2012'de 48.9 milyar dolar açık verdi

Cari açık, aralık ayında 4.66 milyar dolar ile, 5.3 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında geldi

13 Şubat 2013 13:10

Cari işlemler dengesi, Aralık ayında 4.66 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti 5.3 milyar dolar düzeyindeydi.

2012 yılının tamamında ise cari işlemler açığı, bir önceki yıla göre 28 milyar 352 milyon dolar azalarak 48 milyar 867 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede dış ticaret açığının 23.537 milyon ABD doları azalarak 65.602 milyon ABD dolarına gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 3.929 milyon ABD doları artarak 21.932 milyon ABD dolarına ulaşması ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 1.247 milyon ABD doları azalarak 6.594 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili oldu.

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