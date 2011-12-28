2012'de 18 şehir doğalgazı zamlı tarifeden kullanacak

T24 - 8 yılı dolduran doğalgaz dağıtım şirketlerine zam yapma yetkisi çıktı. EPDK, şirketlere mart ayından itibaren yatırım ve abone sayılarına göre yüzde 3 ila 20 arasında zam yetkisi verdi. İlk zam Enerji Bakanı Yıldız'ın memleketi Kayseri'de... Kayserililer mart ayında doğalgazı yüzde 12 zamlı alacak.



Akşam gazetesinin haberine göre, şehirlerde doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerinin hizmet bedellerini içeren tarife metodolojisi EPDK tarafından belirlendi. İki yıldır sektör ile EPDK arasında yoğun pazarlıklara yol açan düzenlemenin devreye girmesi ile birlikte gelecek yılın mart ayından itibaren şehirlerde ardı ardına doğalgaza zam yapılacak. Zam oranlarının illerin yatırım ve abone sayılarına göre yüzde 3 ile yüzde 20 arasında değişeceği, Türkiye ağırlıklı zam ortalamasının ise yüzde 3 civarında olacağı öğrenildi.

Sırada 35 şehir var



İlk zam, ilk ihalesi yapılan ve 8 yıllık sabit tarife süresi dolan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da memleketi olan Kayseri'de yapılacak. Hesaplamalara göre Kayseri'de tüketiciler gelecek şubat veya mart ayından başlamak üzere doğalgazı yüzde 9 ila 12 arasında değişen bir oranda zamlı olarak kullanmaya başlayacak. Kayseri'yi sırasıyla Konya, Kütahya Erzurum, Balıkesir, Sivas gibi iller izleyecek. 2012 yılında ihale süresi dolan 19 şehir ve ilçede 2013-2016 yılları arasında da geriye kalan 35 şehir zamlı tarifeden doğalgaz kullanmaya başlanacak.

Dağıtımcıların istediği oldu



Karar uzun zamandır 5 yıllık tarifelerinin hazırlanmasını bekleyen dağıtım şirketlerini memnun etti. GAZBİR yöneticileri daha önce yaptıkları açıklamalarda EPDK tarafından ihtiyaçlarını karşılayacak bir tarife sistemi oluşturulmazsa şirketlerin batacağını, bazı şirketlerin sektörden çekileceğini ve sektörün yabancıların eline geçeceğini belirtmişti. Son düzenleme ile ilgili değerlendirme yapan bir sektör temsilcisi 'Bu karar dağıtım şirketlerine değer kattı. 8 yıldır ihalelerde oluşan çok düşük bedellerle, zarar etme pahasına yatırım yapıp hizmet veriyorduk. Oysa, doğalgazın hizmet kalitesi ve güvenliği çok önemli, ihmal götürmez. Evet bu düzenleme tüketicilere belli oranda zam olarak yansıyacak ama dağıtım şirketlerini güçlü olarak varlığını sürdürmesi de çok önemli. Bu aşamadan sonra sektörde konsolidasyon olabilir' dedi.

İstanbul ve Ankara'ya özel tarife



Önümüzdeki aylarda özelleştirme ihalesi yapılması planlanan Türkiye'nin ve dünyanın önemli enerji şirketlerinin ilgilendiği Ankara ve İstanbul doğalgaz dağıtım şirketleri için EPDK özel bir tarife yapacak. Bu düzenleme ile tarife süresinin biraz daha uzun tutularak özelleştirme gelirlerinin arttırılmasının planlandığı öğrenildi. EPDK'nın yeni metodolojiye göre kısa süre içinde bu bölgeler için varlık tabanlarını belirleyerek tarife oluşturacağı öğrenildi.