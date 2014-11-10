2012 yılından iptal edilen Hâkim ve Savcılık sınavında 515 kişiden i2'si şüpheli

Ankara'da, 6 Mayıs tarihinde 1500 kişinin katıldığı 'Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yarışma Sınavı' ve memurlar.net formunda yazışan üyelerin soruların sızdığı iddiası üzerine iptal edilen sınavla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, 515 adayın yüksek puan aldığı bunlardan özellikle 22’sinin şüpheli olarak soruşturulduğu ortaya çıktı. 28 Ağustos 2012 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporunda 12 adaydan 4’ünün karı-koca olması, bir önceki sınavda 70 puan sınırının çok altında kalmasına rağmen bir yıl sonra yüksek puanlar almalarına dikkat çekildi.

Hâkimlik ve savcılık sınavında kopya çekildiği iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında iddialarla ilgili bilirkişi raporu hazırlatıldığı ortaya çıktı. Söz konusu rapora T24 ulaştı.

Raporun sonuç ve değerlendirme bölümünde, 140 soruda 92 ve üzerinde yanıtı bulunan 357 adayların 22 sorudan 20’sine doğru, 2’sine yanlış cevap vermesi, matematikte yüzde 100 başarı sağlamalarına rağmen soru kitapçığında herhangi bir işlem yapmadıkları anlatıldı. Birçok tespitin yer aldığı raporda, soruların önceden kaç adaya sızdığının tespitinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Sınav sonrası hazırlanan ve savcılık dosyasında delil olarak bulunan raporun sonuç ve değerlendirme kısmı şöyle:

“6 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 1546 avukat adayının katıldığı 271 adayın (70) puan barajını geçerek başarılı sayıldığı, !Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yarışma Sınavı’ (2012-Adli avukat-1) hakkında basında ve kamuoyunda yer alan iddialar ile söz konusu sınavın kurallara uygun olarak gerçekleşip, gerçekleşmediği, şüpheli durumların olup olmadığı yönündeki tüm inceleme ve değerlendirmeler sonucunda;

Görev yapan avukat ve sınava başvuru sayısına nazaran 515 adayın başarılı olduğu, 23 Ekim 2011’de yapılan sınava göre 2012 Mayıs sınavında İstanbul-Ankara adaylarının çok geride kaldıkları, bunların yerine İzmir, Samsun, Kahramanmaraş, Konya, Erzurum gibi illerin adaylarının yakın puanlar gibi geçer yüksek puan aldıkları,

Yukarıda yapılan tüm değerlendirmelerden 2012 sınavının 2011 sınavına nazaran güçlük derecesinin daha yüksek olduğu ve başarılıların çok başarılı, başarısızların ise çok başarısız olduğu bir sınav olarak gerçekleştiği,

Normal şartlar altında zorluk derecesi yüksek sınavlarda barajı geçen aday dağılımın (70) hemen üstünde yoğunlaşması beklenirken 2012 sınavında bu yoğunluğun 80 puan ve üzerinde yayılmış olduğu, 65.00 ve altında puan alan grubun yanında 80 ve üzeri puan alan çok kalabalık bir grubun oluştuğu, normal veri olarak kabul gören 65.00 ve 75.00 arası beklenen istatistiğin zayıf kaldığı,

140 soruda 92 ve üzerinde yanıtı bulunan 357 aday arasında yapılan analiz neticesi alt başarılı ve üst başarılı grup kıyaslamasında ortaya çıkan derin farklardan dolayı dikkat çeken sorulardan 22 adeti (Genel Kültür ve Genel Yetenek bölümü: 9-10-13-14-16-20-22-25-34 sorular ile Alan Bilgisi testinin13-19-35-44-51-59-68-74-75-79-92-95 ve 99.sorular kritik olarak tespit edilmiş, özellikle Alan Bilgisi 44 ve 51. sorularda bu grup tarafından yanlış şıkta yoğun birleşim dikkat çekmiş, özellikle 12 adayın ayırt edici özelliğe sahip 22 sorudan 20’sinde doğruda birleşmiş ve 2’sinde de aynı yanlış cevabı vermiş olmalarının tesadüf olma ihtimalinin bulunmadığı,

Bu 12 adayın hangi baroya bağlı olarak görev yaptıkları ve ya hangi şehirde ikamet ettikleri değerlendirildiğinde çok daha şüphe çekici bir durumla karşılaşıldığı, bu 12 adaydan 4 adayın Samsun, 2 adayın Amasya’dan ve 3 adayın da İzmir’den katılmış olmaları, ayrıca listede yer alan ve Samsun’dan katılan tc 197xxxxx aday ile Amasya’dan katılan 237xxxxx tc kimlik nolu kişilerin aynı zamanda karı-koca oldukları,

2011 sınavında barajı geçemeyen adayların güçlük derecesi yüksek olarak değerlendirildiği 2012 sınavında çok üstün başarı sergilemiş olmaları, 23 Ekim 2011’de yapılan güçlük derecesinin düşük olduğu tespit edilen sınavda 70.000 barajının çok altında 56.500 alan bir adayın güçlük derecesi daha üst düzeyde olan 6 Mayıs 2012 sınavında 92.500 gibi bir puanla 36.000 gibi puan artışı sağlayabilmesi, ilk sınavda 48.200 puan alan bir adayın 33.600 puan artışla 81.800 puan, 59.200 puan alan bir adayın 32.800 puan artışla 92.500 alabilmesi, 50.200 puan alan bir adayın 83.000 puan alabilmesi, 56.700 puan alan bir adayın 89.400 puan alabilmesi, 54.200 puan alan bir adayın 31.600 puan artışıyla 85.800 alabilmesi, 60.100 alan bir adayın 89.90 puana ulaşabilmesi, 63.900 puan alan bir adayın 93.500 alabilmesi ve bunun gibi listede ilk 30’da yer alan adayların anormal puan yükselmeleri,

Sınavı ilk 50 sırayla başarıyla tamamlayan 50 adaydan 29 adedinin (adet olarak bahsedilen sınava giren adaylar, T24) 23 Ekim 2011 sınavına da iştirak ettikleri ve bunun 26 adedinin 70.000 baraj puanının altında kaldıkları tespit edilmiştir. Böylesi bir grubun girdikleri ve güçlük düzeyi yüksek bu ikinci sınavda 85.000 ve üzeri puan alarak ilk 50 dereceyi paylaşmış olmalarının da makul bir izahının bulunmadığı,

Amasya, Erzurum, Kahramanmaraş, İzmir, Konya, Ordu, Elazığ, Samsun ve Mersin illerinde mesleki faaliyetlerini sürdüren adayların ikili ve üçlü kümeler halinde değerlendirilmelerinden cevap anahtarındaki anormal benzerliklerin tesadüfle açıklanmasının mümkün olmadığı,

Sınavı çok üstün başarı ile kazanan 4 evli çiftin cevap kağıdındaki tıpkılık yanında 93.500-93.200, 89.900-89.600, 83.400-82.100, 82.900-81.600 gibi puanlarla birbirine yakın ve yüksek puanlar alarak başarı göstermelerinin tesadüften uzak olduğu,

Bir kısım adayların soru kitapçıkları üzerinde hiçbir yazı, muhakeme ya da karalama yapılmaksızın bilhassa matematik sorularında %100 doğru yapmış olmalarının ya da yaptıkları karalamada ulaştıklarıulaşamadıkları sonucu değil farklı şıkkı işaretlemiş olmalarının normal olmaktan uzak olduğu,

Her ne kadar, soruların sınavdan önce bir kısım adaya ulaştığına dair görsel ve işitsel bir bulgu elde edilmemiş olsa da yukarıda değerlendirilen ve ortaya konulan analize dayalı bulguların sınav sorularının sınavdan önce bir kısım adaya ulaştırıldığı, sınavın ölçme ve seçme niteliğini kaybetmiş olduğu, gizlilik ve güvenlik içerisinde gerçekleşmemiş olduğu kanaati için yeterli olduğu, soruları sınavdan önce elde eden adayların sayısının tespit edilmesinin bu aşamada mümkün olmadığı ve bu sebeplerle 6 Mayıs 2012 tarihli Adli Yargı-Avukat-1 sınav ve sonuçlarının iptali ile yerine yeni bir sınav yapılmasının uygun olacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.”