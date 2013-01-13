2012 yılında vergi kaçıranlara 8.7 milyar lira ceza kesildi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılında vergi kaçıranlara yaklaşık 8.7 milyar lira ceza kesildiğini açıkladı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, Vergi Denetim Kurulu çatısı altında birleştirilen Maliye Bakanlığı vergi denetim birimlerinin, yeni organizasyon kapsamında etkin vergi incelemeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Denetimlerde orta ve büyük ölçekli mükelleflere ağırlık verildiğini ifade eden Şimşek, faaliyetleri sonucunda, 1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasında vergi müfettişlerince (rapor değerlendirme komisyonlarında değerlendirilmek üzere ilgili Vergi Denetim Kurulu grup başkanlıklarına tevdi edilen raporlar dahil), beyan edilmeyen gelir karşılığında yaklaşık 4,5 milyar liralık vergi kaybının önlendiğini dile getirdi.

Maliye Bakanı, geçen yıl yürütülen vergi denetimlerinde vergi kayıp ve kaçağına neden olan mükelleflere yaklaşık, yaklaşık 8 milyar 750 milyon lira da vergi cezası kesildiğini bildirdi.

Şimşek, ortaya çıkan rakamların Maliye Bakanlığı'nın gerek kayıt dışı ile mücadele gerekse vergi kayıp ve kaçağının azaltılmasına dönük tedbirler ile etkin denetimlerin bir sonucu olduğunu vurguladı.



2013 yılı için çalışma planı hazırlanıyor



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılında gerçekleştirilen söz konusu performansın, 2013 yılında daha da artırılarak devam ettirilmesi ilkesi çerçevesinde yazılmaya başlanılan ''Vergi Denetim Kurulu 2013 Yılı Genel Çalışma Planı''nın yakında ilan edileceğini ifade etti.

Yürüttükleri vergi denetimleri ile sadece vergi gelirlerinin değil, mükellef sayılarının da artırıldığını anlatan Şimşek, ''Amacımız vergiye tabi geliri olan herkesin bu kazancı için ödemesi gerekli vergiyi devletimize ödemesidir. Buna yönelik olarak yeni dönemde vergi denetimi ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele için teknik altyapı güçlendireceğiz, vergi müfettişi sayısını artıracağız, 75 milyonun hakkını korumaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Müfettişlerin çağın gereklerine uygun çalışma ortamlarına kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışmaların belli bir noktaya getirilmesini de amaçladıklarını belirten Şimşek, 2013 Çalışma Planı'nda yer verilen bazı hedefleri de şöyle sıraladı:

''Vergi incelemeleri ve kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması için yoğun bir hizmet içi eğitim programı başlatılacak. Vergi inceleme konularında uluslararası işbirliğine (elektronik denetim, uluslararası bilgi değişimi gibi konularda) ağırlık verilecek.

Vergi incelemelerine ilişkin hazırlıkları devam eden standart, rehber ve ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Vergi Denetim Kurulu'nun bilgi işlem sistemine ilişkin donanım ve yazılım altyapısının, Kurul'dan beklenilen fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirecek seviyeye kavuşturulacak.''