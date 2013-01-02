'2012 yılında ihracatta 66 ülkede 37 fasılda rekor kırdık'

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2012 yılında 66 ülkede 37 fasılda ihracatta rekor kırıldığını belirterek, 1 milyar doların üzerinde ihracatı olan il sayısının 16'ya ulaştığını belirtti.

Çağlayan, bu ay açıklanacak TÜİK verileriyle ihracatın 153 milyar dolara doğru ilerleyeceğini söyledi.

Zafer Çağlayan, geçen yılın tamamında ithalatın Orta Vadeli Program öngörüsünün altında kalacağını kaydetti. Programda ithalat öngörüsü 239.5 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Bakan, cari açığın 2012 sonu itibariyle 50 milyar dolar civarında kalacağını ifade etti.