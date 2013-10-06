2012 yılında icra davalarında bin 171 hapis cezası verildi

Hülya Karabağlı / Ankara

2012 yılında icradan 430 bine yakın dava açıldı. Bin 171 hapis cezası verildi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun "icra davalarına" ilişkin soru önergesini yanıtladı. Henüz kesinleşmeyen verilere göre, 2012 yılında 425 bin 219 dava açıldığı bildirdi. 2012'de mahkemeler icradan bin 171 hapis cezası verdi.

Adalet Bakanı'nın verdiği bilgilere göre, icra hukuk ve icra ceza davaları dâhil; 2003 yılında 751 bin 728, 2004 yılında 799 bin 141,2005 yılında 593 bin 801,2006 yılında 808 bin 655.

2007 yılında 1 milyon 58 bin 691,2008 yılında 691 bin 560,2009 yılında 545 bin 992.

2010 yılında 562 bin 933, 2011 yılında 469 bin 582, henüz kesinleşmeyen verilere göre 2012 yılında 425 bin 219 dava açıldı.

İcra ve İflas Kanununda yaptırım türü olarak hapis cezası, adlî para cezası, tazyik hapsi ve disiplin hapsi öngörülen suç ve fiillerin düzenleme konusu yapıldığını ifade eden Bakan Ergin, kanunda yaptırımı hapis cezası olarak düzenlenen suçlar bağlamında icra mahkemelerince 2009 yılında 12 bin 672; 2010 yılında 3 bin 58; 2011 yılında bin 453; 2012 yılında ise bin 171 hapis cezası verildiğini söyledi.

Adalet Bakanı, ülke genelinde faaliyette olan icra dairesi sayısının ise, 2003 yılında bin 90; 2004 yılında bin 92; 2005 yılında bin 92; 2006 yılında bin 117; 2007 yılında bin 131; 2008 yılında bin 149; 2009 yılında bin 172; 2010 yılında bin 207; 2011 yılında bin 87 ve 2012 yılında 986 olduğunu kaydetti.