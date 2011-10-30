-2012 yılı programı yayımlandı ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Para, maliye ve gelirler politikaları, istikrarlı büyümenin desteklenmesi, istihdamın artırılması, fiyat istikrarı ile finansal istikrarın birlikte sürdürülmesi amaçları çerçevesinde ve eşgüdüm içerisinde yürütülecek. 2012 yılı programı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Programın temel makroekonomik amaçları, ''2012-2014 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan temel amaçlar, makroekonomik öncelikler ve 2012 yılı hedefleri çerçevesinde; dünya ekonomisindeki yavaşlama ve belirsizlik ortamında dahi büyüme sürecinin devam ettirilmesi, istihdam artışının sürdürülmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, cari açığın azaltılması, enflasyonun düşürülmesi, mali disiplinin sürdürülmesi ve finansal istikrarın korunması'' olarak belirlendi. Programa göre, büyümenin daha sağlam ve güvenilir kaynaklarla finansmanını sağlamak amacıyla yurt içi tasarrufları artıracak politikalar izlenecek. Büyümenin talep yönünden ihracat ve özel sektör yatırımlarına, üretim yönünden ise verimlilik artışlarına dayalı olmasını sağlayacak politikalar sürdürülecek. Sanayinin orta düzey teknolojili mal üretiminden yüksek düzey teknolojili mal üretimine kaydırılabilmesi için işgücünün niteliğini yükseltecek, Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek politikalar izlenecek programla, işgücü piyasasına yönelik yapılacak düzenlemelerle istihdam artışı hızlandırılacak. Kamu harcama politikası kapsamında, harcama programları verimlilik artışı sağlamak amacıyla gözden geçirilecek, bu amaçla idari bir mekanizma oluşturulacak. Sosyal yardımların etkinliğinin artırılması amacıyla, sosyal yardımlarla istihdam arasındaki bağlantı güçlendirilecek, sosyal yardım sistemi bir bütün olarak ele alınacak ve yardımlardan mükerrer yararlanma önlenecek. Emekliler için adil bir intibak sistemi kademeli bir şekilde hayata geçirilecek ve istihdama ilişkin teşvik düzenlemeleri sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacak. Öncelikli sosyal ihtiyaçları gidermenin, üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıyı geliştirmenin amaçlandığı kamu yatırım politikasıyla, kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında uygulanması, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılması hedeflenecek. Kamu altyapı yatırımlarının yapılmasında özel sektör katılımını artırıcı modellerin kullanımı yaygınlaştırılacak. Kamu gelir politikasıyla, vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve öngörülebilirlik esas alınacak. Ekonominin rekabet gücünü artırıcı üretim yapısının oluşturulmasına, doğrudan yabancı yatırımların ülkeye girişinin hızlandırılmasına, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik vergi politikaları uygulanacak. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve ihtiyaca göre yeniden yazılmasına yönelik çalışmalara devam edilecek, bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nun gözden geçirilmesi çalışmaları tamamlanacak. Başta yurt içi tasarruf yetersizliği ve cari açık olmak üzere, büyüme ortamının sürdürülebilirliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede vergi politikasının gerektiğinde etkin şekilde kullanılacağı kamu gelir politikasıyla, vergiye uyumun artırılması ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek, maktu vergi ve harçlar genel ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak güncellenecek. Vergi politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesine ve enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik önceliklerin dikkate alınacağı programda, bireysel ve kurumsal tasarrufların teşvik edilmesine ve sermaye birikiminin özendirilmesine yönelik tedbirler alınacak. Mahalli idarelerin öz gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenlemeler, imar ve altyapı hizmetleri sonrasında varlıkların değerinde ortaya çıkan artışlar da dikkate alınarak hayata geçirilecek, kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması için çalışılacak. Finansman programları, iç borçlanma stratejileri, ihale duyuruları gibi borçlanmaya ilişkin bilgilerin düzenli olarak açıklanmasına devam edilecek. Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amacıyla, piyasa koşullarına bağlı olarak geri alım ve değişim işlemleri sürdürülecek, kamu borçlanma imkânlarının geliştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yatırımcı taleplerine uygun yeni finansman araçları ve satış yöntemleri geliştirilecek. Likidite riskinin azaltılması amacıyla yeterli düzeyde rezerv tutulması politikası, nakit rezervlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar ve piyasa yapıcılığı sistemi uygulaması sürdürülecek. Borçlanma, piyasa koşulları elverdiği ölçüde, ağırlıklı olarak lira cinsinden ve sabit faizli araçlarla yapılacak. Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay'ın uygulama altyapısı güçlendirilecek ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) belirli takvim ve strateji çerçevesinde özelleştirilmesi çalışmaları kararlılıkla sürdürülecek. İhracatta firmaların küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla yenilikçiliğe ve Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin desteklenmesine devam edilecek. Üretim ve ihracatın ithalata olan yüksek oranlı bağımlılığını azaltmak amacıyla özellikle ara malı ve yatırım malında yurt içi üretim kapasitesini artırıcı politikalar ve destekler sürdürülecek. Gelecek yıl para politikasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olacak, destekleyici amaç olarak finansal istikrar gözetilmeye devam edilecek. Para politikası, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülecek. Temel para politikası aracı olarak kısa vadeli faiz oranları kullanılmasının yanı sıra zorunlu karşılık oranları ve faiz koridoru gibi birbirini tamamlayıcı nitelikteki araçlar ile lira ve döviz cinsi likidite uygulamalarının birarada kullanılması sürdürülecek. Enflasyon hedeflerinin Hükümet ve Merkez Bankası tarafından birlikte belirlenmesi uygulamasına devam edilecek. Para politikası kararları, Para Politikası Kurulu tarafından, olağanüstü durumlar dışında, önceden belirlenmiş bir yıllık takvime göre ve ayda bir yapılan toplantılarla alınacak. Para politikası kararları alınırken, enflasyonun orta vadedeki görünümü ve bu görünüme ilişkin riskler gözönünde bulundurulacak. Para politikasının temel iletişim aracı olan enflasyon raporu yılda dört defa yayımlanmaya devam edilecek, Merkez Bankası kamuoyunun sağlıklı şekilde bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürecek. Hesap verme yükümlülüğü çerçevesinde, enflasyonun yıl sonu itibarıyla ilan edilen hedeften belirgin olarak sapması ya da sapma olasılığının ortaya çıkması halinde, Merkez Bankası hedeften sapmanın nedenlerini ve enflasyonun tekrar hedefe yakınsaması için alınan ve alınması gereken önlemleri Hükümete mektupla bildirecek ve bu metin kamuoyuyla paylaşılacak. Dalgalı döviz kuru rejimi 2012 yılında da sürdürülecek, bu çerçevede Merkez Bankasının herhangi bir döviz kuru hedefi olmayacak. Programla 2012 yılında, Türkiye'nin yüzde 4,0 oranında büyümesi öngörülürken, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) TL bazında 1 trilyon 426 milyar lira, döviz bazında ise 821,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye nüfusunun 2012 yılında 74 milyon 885 bin, kişi başına milli gelirin 10 bin 973 dolar seviyesine ulaşacağı tahmin edildi. Gelecek yıl işsizlik oranının ise yüzde 10,4 oranında olması bekleniyor. Programa göre, 2012 yılı sonunda TÜFE yüzde 5,2, deflatör yüzde 7 olacak. İhracatın 148,5 milyar dolar, ithalatın ise 248,7 milyar dolar olması beklenen 2012 yılında dış ticaret açığının da 100,2 milyar dolar seviyesinde olacağı öngörüldü. Gelecek yıl 65,4 milyar dolar olması beklenen cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 8 olacağı tahmin ediliyor.