2012 Olimpiyatları'nda kıyafetler Sivas'tan

Londra Olimpiyatları'nın açılışında giyilecek kostümleri Sivaslı tekstilci Mehmet Sar üretecek. Dünya çapında 50 firmanın başvurusu arasından seçilen Sar, olimpiyatlar için 10 bin 800 kostüm hazırlayacak. Victoria Beckham'a da üretim yapan Sar, '5 milyon poundluk bir iş, başvurduğumda bu rakamları bilmiyordum' diyor.

Akşam Gazetesi'nden Esin Gedik'in haberine göre; Mehmet Sar, yıllar önce 'daha iyi bir hayat, daha iyi bir iş' umuduyla gurbete giden milyonlarca Türkiyeli'den biri. 30 yıl önce Sivas'ın Gürün ilçesinin Bozöyük köyünden İngiltere'ye göç eden Sar, uzun süre tekstil atölyelerinde çalışmış. Acemiliğini atan, İngiltere'yi, İngilizceyi, işi öğrenen Sar daha sonra küçük bir tekstil atölyesinde fason üretime başlamış. İşleri büyümüş, Bi City adlı şirketiyle İngiltere'nin önde gelen zincir mağazalarına fason üretim yapmaya başlamış. Ancak 2000'li yıllarla birlikte Çin ve diğer Uzakdoğu ülkeleriyle rekabetin zorluğunu görmüş. Bi City ile özel markalara özel tasarımlar yapmaya başlamış. Sar'ın müşterileri arasında İngiltere'nin ünlü markaları da yer alıyor.

İngiltere ekonomisi için bu kriz günlerinde önemli bir kaynak olan Londra Olimpiyatları, Sar'ın da şirketinin bir üst basamağa çıkmasını sağlayacak, çünkü Bi City, olimpiyatlar için özel kostümler üretiyor. Sar'ın anlattığına göre dünya çapında 50 büyük şirket, olimpiyat kostümlerini üretmek için başvuruda bulunmuş.



Bizden daha büyük firmalar vardı



'Her şey 4 ay önce başladı, biz de evraklarımızı, çizim örneklerimizi hazırlayarak başvuruda bulunduk. Tüm hesaplarımız, müşterilerimiz, daha önce yaptığımız işlerin hepsini incelediler. Başvuruda 2 ay sonra da işi bize verdiklerini söylediler' diyor Sar. Sonuç açıklandığında şaşırdığını söyleyen Sar, şöyle devam ediyor:

Bizden çok daha büyük, finansal olarak çok daha güçlü şirketler vardı. Ancak bizim İngiltere pazarında olmamız, özel ürünler üretmemiz, ünlü markalarla çalışmamız etkili oldu. Ayrıca komiteye sunduğumuz kostüm örneklerini de beğendiler, zaten karar açıklanmadan 10 gün önce işin rengi belli olmuştu.



5 milyon Pound'a 10 bin 800 kıyafet



Bi City'de şu günlerde hararetli bir çalışma var. Olimpiyata katılacak olan ülkelerin bayraklarını taşıyacak rengarenk kostümlerin dikimi sürüyor, ilk örnekler bitmiş durumda. İşi aldıktan sonra ekibi güçlendirdiklerini belirten Sar, 'İlk etapta 5 bin 400 kostüm hazırlayacaktık ancak kısa bir süre önce ikinci bir sipariş daha geldi ve dikeceğimiz kıyafet sayısı 10 bin 800 oldu. Planlarımızı buna göre yaptık' diyor. Sar, projeye başvurduklarında işin rakamsal büyüklüğü hakkında da bilgi sahibi olmadığını belirtiyor. Sar, 'Rakamların bu kadar büyük olduğunu açıkçası bilmiyordum, işin içine girince büyüklüğünü de anladım. 5 milyon pounda yakın bir projeyi kazanmış olduk' diyor.



Müşterileri arasında Victoria Beckham da var



Mehmet Sar, İngiltere'de önemli isimler için de üretim yapıyor. Sar'ın müşterileri arasında Karen Miller, Goat, Jigsaw ve Roksanda Ilincic gibi ünlü markalar bulunuyor. Sar, bir süre önce kendi markasını çıkaran Victoria Beckham'ın da üretiminin yüzde 90'ınına yakınını yapıyor.



Dünyada 3 milyar kişinin takip etmesi bekleniyor



Yetkililerin kostümlerin hazırlık sürecini düzenli olarak takip ettiklerini ifade eden Sar, 'Bi City firması çalışanları Olimpiyat heyecanını en erken ve en çok yaşayan yerlerden birisi oldu. Dünyanın her yerinden milyarlarca kişi açılışı ve olimpiyatları izleyecek ve bizim kostümlerimizi görecek. Türkiye maalesef olimpiyatlarda çok önde değil biz de bir anlamda ülkemizi temsil etmiş olacağız' diyor. 2012 Londra Olimpiyatları'nın açılış töreni 27 Temmuz günü Londra'nın doğusundaki Stratford'da yer alan Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Britanya Kraliçe'si II. Elizabeth'in açılışı yapacağı törende 205 ülkeden 10 bin sporcunun yer alacağı bir geçit yürüyüşü düzenlenecek. 15 bin gönüllünün görev yapacağı açılış törenini dünya genelinde 3 milyardan fazla kişinin takip etmesi bekleniyor. Sar da açılış törenine katılacak davetliler arasında yer alıyor.