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Dünya

2012 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, 2 ABD'li bilim adamı aldı

Prof. Roth, Boston'daki Harvard Üniversitesi'nde akademisyen ve Lloyd S. Shapley, California Üniversitesi'nin fahri profesörlerinden biri olarak Nobel Ödülü'ne layık görüldü

15 Ekim 2012 22:56

2012 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Amerikalı bilim adamları Alvin E. Roth ve Lloyd S. Shapley kazandı. İkili 1.2 milyon dolarlık ödülü paylaşacak.

Amerikalı ekonomistler Alvin Roth ve Lloyd Shapley, "Alfred Nobel Anısına Ekonomi Bilimleri Ödülü"ne, ekonomide temel sorun olarak bilinen, "değişik aktörleri en iyi şekilde bir araya getirme" konusuna yoğunlaşıldı.

Örneğin, doktorların hastanelere, öğrencilerin okullara ve hatta bağışlanan organların hastalara dağıtımını kapsayan "istikrarlı tahsisat" teorileri ve piyasa tasarımı uygulamalarından dolayı aldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Boston'daki Harvard Üniversitesi'nden Profesör Roth (60) ile Los Angeles'taki California Üniversitesi fahri profesörlerinden Sharpley'e (89) ödül getiren araştırmaların, ayrı ayrı yapılmış olmasına rağmen birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu bildirdi.

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