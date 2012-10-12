2012 Nobel Barış Ödülü bugün açıklanıyor

2012 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi bugün açıklanıyor. Ödülün bu yılki favorileri arasında rejim muhalifi olarak bilinen Rus tarihçi ve insan hakları savunucusu Lyudmila Alekseyeva, 4 buçuk yıllık hapis cezası sebebiyle halen hapiste olan Belaruslu muhalif lider Ales Beliatsky ve şiddete karşı çalışmalarıyla tanınan Amerikalı akademisyen Gene Sharp bulunuyor. Ragıp Zarakolu ve Avrupa Birliği de ödüle aday gösterilenler arasında yer aldı.

Norveç devlet televizyonu NRK, bu yıl tek bir kazananın olacağını açıkladı. Norveç Nobel Enstitüsü Başkanı Geir Lundestad, 'Uzun vadedeki eğilim, dünyanın giderek daha barışçıl bir hale geldiği. Yine de kazananı seçmek her yıl giderek zorlaşıyor' dedi. NRK'de konuşan gazeteci Knut Magnus Berge, 'En muhteşemi, en azından Norveç'ten bakıldığında, barış ödülünü AB'nin alması olur' dedi. Berge, AB'nin ödülü almasının, birliğin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kıtayı birleştirmek için üstlendiği tarihi rolün altını çizeceğini ve Euro Bölgesi borç kriziyle mücadele ederken birliğe yeni bir soluk getireceğini söyledi. Ancak ödül komitesinin beş üyesinin Norveç parlametosu tarafından seçildiği ve Norveç'in de AB'ye katılmayı iki kez reddedildiği göz önünde bulundurulduğunda ödülü AB'nin alması tartışmalı bir seçim olabilir.

Lundestad, 'Avrupa Birliği konusunda Norveç'in nasıl bölünmüş olduğunu biliyoruz ve Norveç, Ortadoğu konusunda da son derece bölünmüş durumda. Eğer AB ve Ortadoğu'yu çıkarırsanız, iş oldukça kolay' dedi.

Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken, ödülü AB'nin almasının büyük tartışma yaratacağını söyledi. Harpviken, NRK'ye yaptığı açıklamada, AB'nin 2012 yılında ödülü kesinlikle hak etmediğini, çünkü kendi sorunlarının üstesinden gelmeyi bile beceremediğini söyledi.

Nobel Komitesinin seçimleri son yıllarda daha çok tartışma konusu olmaya başladı. Komitenin 2010 yılında Liu Xiaobo’yu ödüllendirmesi Çin-Norveç ilişkilerini germişti. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama’nın barış ödülü almasıysa komitenin ciddiyetinin yoğun bir şekilde sorgulanmasını getirmişti.

Ödül geçtiğimiz yıl üç kadına verilmişti. Norveç‘in başkenti Oslo’da bulunan komite 2011 Nobel Barış Ödülü’nü Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf, aynı ülkenin eski Devlet Başkanı Leymah Gbowee ve Yemenli muhalif Tevekkül Kerman’a vermişti.