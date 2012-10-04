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LYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2012 LYS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı

04 Ekim 2012 23:07

LYS Ek yerleştirme tercih işlemleri 27 Eylül - 1 Ekim 2012 tarihleri arasında yapıldı.

Ek Yerleştirme sonuçları, 4 Ekim 2012 tarihinde saat 19.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

 

Sonuç belgesi basılmayacak

 

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

 

Kayıtlar 8-9-10 ekim'de

 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 8-9-10 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacak. Adayların kayıt olmak için, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 8-9-10 Ekim 2012 tarihlerinde, kayıt için gerekli belgeler ile başvurmaları gerekiyor.

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