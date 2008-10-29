2012 Londra Olimpiyatları İngiltere'nin kâbusu oldu

İngiltere'de 2012 Londra Olimpiyatları için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, İngiliz polisini `Ramazan' ve `anma töreni' endişesi sardı



2012 Londra Olimpiyatları'nın Ramazan ayına denk gelmesi ve oyunlar sırasında Filistinli teröristler tarafından öldürülen İsrailli sporcuların anılacak olması, İngiliz polisini şimdiden büyük önlemler almaya itiyor.



İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard, 2012 Londra Olimpiyatları'nın Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle, polis ve Müslümanlar arasında gerilim çıkacağı yönünde artan endişeleri azaltmak için uzman tavsiyesi alıyor.



'Kara Eylül' kurbanları anılacak



Olimpiyatlar sırasında 1972 yılındaki Münih Olimpiyatları sırasında, `Kara Eylül' adlı Filistin terör örgütünün Münih Olimpiyat Köyü'nü basarak 11 İsrailli sporcuyu öldürmesi olayının 40'ıncı Anma Yıldönümü nedeniyle bir tören düzenlenecek.



Uzmanlar, bu olaylar nedeniyle bölge halkı ve seyahat eden Müslümanların incitilmemesi için gerekli önlemlerin alması yönünde Metropolitan Polisi'ni uyardı.



'Tebliğ Cemaati gerilimi artırıyor'



İngiliz anti-terör polisi, Londra Olimpiyatları sırasında olası bir terör saldırısına karşı hazırlıklarını sürdürürken, 2012 Londra Olimpiyatları Stadyumu'nun yanı başında İngiltere'nin en büyük camiini inşa etmeyi planlayan `Müslüman hareketi' öncülerinden Tebliğ Cemaati'nin, Müslümanlar arasında gerilimi tırmandırdığı iddia edildi.



Scotland Yard'a inançlar arası meselelerde danışmanlık yapan 4 uzmanlardan biri olan İslam bilgini Michael Mumisa da, İsrailli sporcuların öldürülmesi anma törenlerinin esaslı bir şekilde idare edilememesinin bir tür `ulusal tehdit' oluşturacağını öne sürdü.





