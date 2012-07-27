2012 Londra Olimpiyatları başlıyor

200'den fazla ülke, 10 binden fazla atletin yarıştığı Londra Olimpiyatları, bu sabah tüm ülke genelinde yapılacak özel bir etkinlikle başlıyor.



Ancak Resmi adıyla XXX. Olimpiyat oyunları, resmen olimpiyat ateşinin yakılmasıyla başlayacak.

Ateşi kimin yakacağı konusundaki spekülasyonlar sürüyor.

Kimileri Steve Redgrave, Daley Thompson, David Beckham gibi önde gelen sporcuların adını anarken, kimi çevrelerde de Britanya Olimpiyat Birliği üyesi, veliaht Prens William'ın adı geçiyor.

Bu olimpiyat oyunları ile birlikte Londra, 1908 ve 1948 yıllarında düzenlediği olimpiyatlardan sonra üçüncü olimpiyat oyunlarını düzenliyor olacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binasının "Big Ben" adıyla bilinen saat kulesinin çanları, bu sabah saat 812'de Olimpiyatların başladığını müjdelemek için üç dakika aralıksız çalacak.

Etkinlik, aslında bir sanat projesi.

İngiltere genelinde herkesin aynı saatte, herhangi bir zili çalması isteniyor.

Bu sayede dünya rekoru kırılması olasılığı da var.

Dünya çapında dört milyar kişinin olimpiyat yayınlarını izlemesi bekleniyor.

Açılış törenine ilişkin ayrıntılar ise sır gibi saklanıyor.

Olimpiyatlar için 200 bin kişi çalışıyor, güvenliğin sağlanması için ise 23 bin 500 kişi görev yapıyor.

Medya ordusunun ise 20 bin kişiyi geçtiği tahmin ediliyor.

Olimpiyatlarda yarışacak sporcu sayısı ise 10 bin 500.

Başbakan David Cameron'a göre, 9 milyar sterline mal olan Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapmanın ülke ekonomisine önümüzdeki dört yılda yapacağı katkı 13 milyar sterlini bulacak.